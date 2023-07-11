Игра в слова. Чего ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе?

На этот момент дело обстоит так: в 2008 году, еще при президентстве Виктора Ющенко, на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация, в которой говорилось о готовности принять Украину (наряду с Грузией) в состав альянса в неопределенном будущем, однако без предоставления конкретного плана, условий и сроков. С тех пор риторика НАТО на тему этого будущего членства стала в Украине предметом горьких шуток. Топ-чиновники альянса при каждом удобном случае ритуально повторяли: „Двери НАТО для Украины открыты“, - но где находятся эти двери и как в них пройти, – не уточняли.

Позиция Киева проста: саммит НАТО в Вильнюсе должен расставить все точки над i в отношениях Украины и альянса.

Два саммита, которые разделяют десять лет, объединяет и еще одно: за считанные часы до их открытия совершенно невозможно предсказать, какие результаты для Украины они принесут.

Главную мысль по поводу открывающегося во вторник Вильнюсского саммита НАТО еще в июне сформулировал министр иностранных дел Литвы Габиэлюс Ландсбергис: этот саммит в любом случае станет историческим – либо из-за его достижений, либо из-за упущенных на нем возможностей.

И вот, спустя десять лет, судьба Украины вновь будет решаться в столице Литвы.

Янукович не подписал соглашение. А в ночь после закрытия саммита бойцы „Беркута“ жестко разогнали демонстрацию сторонников евроинтеграции на главной площади Киева. В Украине начались события, которые мы сейчас знаем под названием „Революция достоинства“. Дальше был расстрел протестующих на Майдане, бегство Януковича, аннексия Крыма, начало конфликта на Донбассе и, наконец, полномасштабное вторжение России.

Этот шаг, говорили тогда наблюдатели, станет моментом цивилизационного выбора для Украины, оторвет ее от „русского мира“ и откроет дорогу на Запад.

Как бы странно это ни звучало, но Вильнюс для украинской политики – знаковое место. Десять лет назад, в 2013 году, здесь проходил саммит „Восточного партнерства“, интрига которого сохранялась до последнего дня: подпишет ли занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович соглашение об ассоциации с Европейским союзом или нет.

„Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, до четкого алгоритма, который покажет, как и когда это случится“, - сказал он.

То, что устроит Киев в этой точке, на днях сформулировал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Начнем от противного: Киев точно не требует от альянса принять его в свои ряды немедленно. Это, говорят украинские чиновники, заведомо невыполнимое желание в разгар горячей фазы войны, во время тяжелого и кровопролитного контрнаступления украинских войск.

Вильнюс станет первым саммитом НАТО после этого шага Украины, и от него Киев будет ждать конкретных ответов о том, как именно он обретет членство в альянсе.

Сначала украинские власти перешли к риторике о безальтернативности пути Киева в НАТО. Потом, 30 сентября прошлого года, после того, как Россия заявила о „присоединении“ четырех украинских регионов, Киев подал формальную заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке.

Но те переговоры сорвались, и в Киеве окончательно пришли к пониманию: единственный действенный способ защититься от агрессии России – это членство в НАТО со знаменитой пятой статьей Вашингтонского договора, постулирующей, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на них всех.

Есть основания предполагать, что в начале полномасштабного вторжения в коридорах киевской власти хватало скептиков, искренне считавших, что НАТО не примет Украину в свои ряды никогда. Возможно, именно поэтому на украинско-российских переговорах, проходивших в феврале-марте прошлого года, киевская делегация так легко соглашалась на нейтральный, внеблоковый статус Украины в обмен на гарантии безопасности, которые должны были предоставить ей большие государства.

Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года изменило ситуацию. Одной фразы об открытых дверях Украине уже явно было мало.

Второй результат, которого ожидает Киев, - это ускорение формального процесса обретения Украиной членства в Альянсе после окончания горячей фазы войны. В нашем случае это означает отказ руководства альянса от инструмента Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), который применялся, например, к центральноевропейским государствам, вступившим в организацию в начале 2000-х.

Би-би-си не известно, ведутся ли какие-либо переговоры на эту тему сейчас: официально позицией Украины являлось непременное освобождение всей своей международно признанной территории до начала любых мирных переговоров.

Например, говорится о том, что гарантии безопасности, прописанные в пятой статье Вашингтонского договора, будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории. Различные вариации на эту тему получили общее название „корейский сценарий“ - по аналогии с моделью сосуществования Северной и Южной Корей. До сегодняшнего дня Киев публично отвергал возможность применения такой модели в качестве формата послевоенного сосуществования с Россией.

Уже довольно продолжительное время западная пресса пишет о „гибридных моделях“ возможного членства Украины в НАТО.

Более того, „Европейская правда“ со ссылкой на свои источники пишет, что формулировку „условия безопасности“ могут заменить на „соображения безопасности“: мол, даже если после окончания горячей фазы войны Россия будет спорадически обстреливать украинскую территорию, это не должно стать формальной причиной для отказа Киеву во вступлении в альянс.

Сейчас Киев ожидает более конкретных формулировок. Как пишут украинские СМИ со ссылкой на участников переговоров по этому поводу, Киев хотел бы, чтобы в итоговых документах саммита было зафиксировано, что членство Украины станет возможным, когда это позволят „условия безопасности“.

Первый – НАТО должна была бы недвусмысленно заявить, что примет Украину в свои члены после окончания войны. И тут начинается игра в слова – ведь формально и до того „двери альянса для Украины были открыты“.

В Киеве говорят, что в военном смысле Украина уже давно доказала, что готова ко вступлению в НАТО, и сегодня в плане безопасности может дать альянсу в целом и его восточному флангу в частности больше, чем просит взамен. Достаточно закрыть глаза на условности и просто принять политическое решение о том, чтобы принять Украину без лишних проволочек - как это показал опыт стремительного преодоления бюрократических формальностей в случае с Финляндией и Швецией.

Считается, что против ускоренной модели будущего вступления Украины в НАТО выступает администрация США и лично президент Джо Байден. Еще в середине июня он заявил, что не собирается делать для Киева какие бы то ни было поблажки, так как „Украина должна соответствовать единым стандартам“.

В прошлую пятницу в интервью CNN Байден заявил, что, по его мнению, Украина еще не готова к членству в НАТО, и не только по причине идущей войны.

„Думаю, что проводить голосование [о членстве Украины в НАТО] сейчас преждевременно, потому что нужно помнить о других критериях, в том числе о демократизации и некоторых других вопросах“, - сказал Байден.

На другом полюсе – неформальная коалиция центрально- и восточноевропейских союзников, к которым украинские СМИ добавляют еще и Францию с Великобританией: они якобы лоббируют максимальное упрощение процедуры вступления в НАТО для Украины.

Детали этих переговоров остаются неизвестными, однако многое указывает на то, что Киеву удалось переломить ситуацию в свою пользу. В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что „после интенсивных обсуждений страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно ПДЧ для Украины“.

Что стоит за этими словами, судя по всему, станет известно уже в Вильнюсе.