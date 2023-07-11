Школьный двор здесь - одно из самых угрюмых мест? Вот как выглядит самый маленький город Эстонии
Видеоблогер Юлиус продолжает открывать для нас Эстонию с необычных сторон. В этот раз он показал, как живут люди в самом маленьком городе Эстонии.
Я отправился в город, о котором большинство моих знакомых даже не слышали. Это - Мыйзакюла, что в переводе означает „деревня при мызе“. И действительно, это больше похоже на деревню. Но это город, хоть и самый маленький в Эстонии. Тут живет чуть меньше 700 человек. Чем больше ездишь по Эстонии, тем больше просят показать города и деревни дальше от Таллинна. В итоге, мы добрались до этого города, который стоит буквально на границе с Латвией. Его отделяет от наших соседей буквально одно поле.
С дрона можно заметить, какие большие площади даже у этого города занимают солнечными электростанции. В городе все еще работает филиал экскаваторного завода „Таллэкс“, а еще совсем недавно около завода построили новый дом для престарелых. Так что, вполне приличное место для такой удаленности от столицы и такого малого количества жителей.
Школа, детский сад, центр для детей по интересам, центр молодежи. Правда это первый школьный двор в таком плачевном состоянии в Эстонии, который я встретил.