Школьный двор здесь - одно из самых угрюмых мест? Вот как выглядит самый маленький город Эстонии

Я отправился в город, о котором большинство моих знакомых даже не слышали. Это - Мыйзакюла, что в переводе означает „деревня при мызе“. И действительно, это больше похоже на деревню. Но это город, хоть и самый маленький в Эстонии. Тут живет чуть меньше 700 человек. Чем больше ездишь по Эстонии, тем больше просят показать города и деревни дальше от Таллинна. В итоге, мы добрались до этого города, который стоит буквально на границе с Латвией. Его отделяет от наших соседей буквально одно поле.