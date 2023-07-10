ФОТО | „Немного побыть моряком“ – в Нарве прошел День реки

Команда организаторов познакомила всех желающих с возможностями порта, с деятельностью яхт-клуба Нарва-Йыэсуу, а представители добровольного морского и ледового спасательного подразделения курортного города рассказали о правилах безопасного поведения на воде. Они подготовили в водоеме полосу препятствий и показали основные приемы спасения человека. После катали на спасательном катере гостей праздника. Многие дети просили родителей, чтобы можно было повторить поездку.

Анатолий Иванов, руководитель порта, поделился с собравшимися на причале нарвитянами историей парусного деревянного судна „Delfin“, которое прибыло в город неделю назад из Таллинна, и рассказал о том, что теперь его можно бронировать для частных мероприятий, например, для проведения дней рождения, вечеринок, фотосессий, прогулок по реке и по Финскому заливу. Все желающие смогли зайти на борт парусника и даже отправиться на 40-минутную прогулку на нем.

„Сегодня к нам прибыли из Нарва-Йыэсуу капитаны собственных яхт, – прокомментировал действия на причале Иванов. – Они о них заботятся, ходят регулярно по реке и по заливу. У них можно узнать, как стать капитаном, какие есть сложности в связи с этим“.

„Благодаря спасателям и капитанам яхт сегодня можно немного побыть моряком“, – добавил Анатолий Иванов. По его словам, порт – это не только место, где швартуются суда и приходят люди из дальних стран, но и место для летней, зимней стоянки, хостел, склады, точки питания, места для конференций. „ Современный порт – это комплекс разных вещей, – сказал Иванов. – В нем должны быть и смежные услуги: мелкий ремонт, возможность заправиться, размещение для спасателей. У нас многие эти услуги есть. Но нам есть, куда развиваться“.

В Нарве, Нарва-Йыэсуу и по всей Эстонии, по мнению руководителя порта, яхтенное дело и мореходство совершенствуются. Многие получают права на маломерное судно, после чего покупают яхты или катера и начинают ходить по морю и рекам.