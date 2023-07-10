ФОТО | „Немного побыть моряком“ – в Нарве прошел День реки
Презентация парусного судна, встреча с яхтсменами, катание на катере, мастер-классы и концерт, много вкусностей, а также презентация новой книги гида Александра Опенко – так прошел День реки в Нарве 8 июля. Начался он с проливного дождя. Но его мало, кто испугался.
Команда организаторов познакомила всех желающих с возможностями порта, с деятельностью яхт-клуба Нарва-Йыэсуу, а представители добровольного морского и ледового спасательного подразделения курортного города рассказали о правилах безопасного поведения на воде. Они подготовили в водоеме полосу препятствий и показали основные приемы спасения человека. После катали на спасательном катере гостей праздника. Многие дети просили родителей, чтобы можно было повторить поездку.
Анатолий Иванов, руководитель порта, поделился с собравшимися на причале нарвитянами историей парусного деревянного судна „Delfin“, которое прибыло в город неделю назад из Таллинна, и рассказал о том, что теперь его можно бронировать для частных мероприятий, например, для проведения дней рождения, вечеринок, фотосессий, прогулок по реке и по Финскому заливу. Все желающие смогли зайти на борт парусника и даже отправиться на 40-минутную прогулку на нем.
„Сегодня к нам прибыли из Нарва-Йыэсуу капитаны собственных яхт, – прокомментировал действия на причале Иванов. – Они о них заботятся, ходят регулярно по реке и по заливу. У них можно узнать, как стать капитаном, какие есть сложности в связи с этим“.
„Благодаря спасателям и капитанам яхт сегодня можно немного побыть моряком“, – добавил Анатолий Иванов. По его словам, порт – это не только место, где швартуются суда и приходят люди из дальних стран, но и место для летней, зимней стоянки, хостел, склады, точки питания, места для конференций. „ Современный порт – это комплекс разных вещей, – сказал Иванов. – В нем должны быть и смежные услуги: мелкий ремонт, возможность заправиться, размещение для спасателей. У нас многие эти услуги есть. Но нам есть, куда развиваться“.
В Нарве, Нарва-Йыэсуу и по всей Эстонии, по мнению руководителя порта, яхтенное дело и мореходство совершенствуются. Многие получают права на маломерное судно, после чего покупают яхты или катера и начинают ходить по морю и рекам.
„Мои наблюдения: 6 лет назад, если выйти летом на реку и посмотреть, то можно увидеть 1-2 лодки, – рассказал Иванов. – А сейчас яхты, скутеры, катеры, каное, каяки. Люди проводят на воде свое свободное время. Это прекрасный способ уйти от проблем, в том числе“.
Все желающие во время праздника могли сделать украшения „в стиле викингов“ – кольцо или подвеску в средневековом стиле, браслет-оберег, попробовать вкусную бесплатную уху, а дети –сахарную вату. Все, кто хотел, покатались на лошадях. На мероприятии выступила группа „BigFish“. Она не оставила гостей праздника равнодушными: кто-то подпевал, кто-то пританцовывал, слушая музыкантов.
Для всех желающих узнать об исторических фактах о реке Нарова прошла бесплатная экскурсия гида бастиона Виктория на тему „Река дней“. А в уличной зоне арт-клуба „Ro-Ro“ гид Александр Опенко презентовал свою новую книгу „Нарвские истории“.
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