Как малому предпринимателю при помощи кредита развития расширить свой бизнес

Кредит на развитие бизнеса – это направленный на микропредприятия кредит, который можно использовать для развития своего предприятия и запуска новых проектов, а также для начала нового вида деятельности.

Приобретите оборудование и технику, необходимые для расширения предприятия

При помощи кредита на развитие можно профинансировать как покупку автомобиля, фургона, так и лесозаготовительной техники. Также кредита на развитие можно потратить на приобретение производственного оборудования и прочей необходимой для бизнеса техники, при помощи которых работа Вашего предприятия будет более эффективной, что обеспечит и быстрый рост.

Упорядочи свои денежные потоки

Кредит на развитие позволяет лучше управлять своими денежными потоками. Зачастую для малого предприятия проблемой являются большие сроки оплаты и долгие сроки поставки заказанных товаров. При помощи Кредита на развитие можно продолжить свою основную деятельность и в эти периоды и стабилизировать объём работ независимо от задержек. Стабильный денежный запас даст уверенность в выполнении длительных и больших проектов.

Рефинансируйте свои дорогие кредиты

Если Вы уже имеете ранее взятые дорогие бизнес-кредиты, то можете рефинансировать их при помощи Кредита на развитие бизнеса и оплачивать в дальнейшем один кредитный платеж. Кредит на развитие бизнеса на льготных условиях поможет уменьшить ежемесячные платежи и распределить краткосрочный кредит на более длительный период и через это снизить риски для малого предпринимателя.

Кредиты от 2000 до 50 000 евро на срок до 15 лет

Hüpoteeklaen выдает кредит на развитие бизнеса в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, что позволяет нам предлагать малым предприятиям лучший процентный маргинал.

Сумма кредита составляет до 25 000 евро, предприятие может иметь до двух кредитов на развитие бизнеса. Сумма кредита, на которую подаётся ходатайство, для одной клиентской группы составляет от 2000 до 50 000 евро, срок возвратных платежей – от 3 месяцев до 15 лет.