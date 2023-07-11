Как малому предпринимателю при помощи кредита развития расширить свой бизнес
Зачастую рост предприятия требует больше денег, чем у предпринимателя имеется на банковском счете. Если Вы являетесь начинающим или уже работающим малым предпринимателем, у которого на предприятии трудится от 1 до 9 работников, и Ваш оборот в год или объем баланса составляет менее 2 миллионов евро, то Вы можете ходатайствовать в Hüpoteeklaen о получении кредите на развитие на льготных условиях, который поможет расширить Ваш бизнес и стать Вам более успешным предпринимателем.
Кредит на развитие бизнеса – это направленный на микропредприятия кредит, который можно использовать для развития своего предприятия и запуска новых проектов, а также для начала нового вида деятельности.
Приобретите оборудование и технику, необходимые для расширения предприятия
При помощи кредита на развитие можно профинансировать как покупку автомобиля, фургона, так и лесозаготовительной техники. Также кредита на развитие можно потратить на приобретение производственного оборудования и прочей необходимой для бизнеса техники, при помощи которых работа Вашего предприятия будет более эффективной, что обеспечит и быстрый рост.
Упорядочи свои денежные потоки
Кредит на развитие позволяет лучше управлять своими денежными потоками. Зачастую для малого предприятия проблемой являются большие сроки оплаты и долгие сроки поставки заказанных товаров. При помощи Кредита на развитие можно продолжить свою основную деятельность и в эти периоды и стабилизировать объём работ независимо от задержек. Стабильный денежный запас даст уверенность в выполнении длительных и больших проектов.
Рефинансируйте свои дорогие кредиты
Если Вы уже имеете ранее взятые дорогие бизнес-кредиты, то можете рефинансировать их при помощи Кредита на развитие бизнеса и оплачивать в дальнейшем один кредитный платеж. Кредит на развитие бизнеса на льготных условиях поможет уменьшить ежемесячные платежи и распределить краткосрочный кредит на более длительный период и через это снизить риски для малого предпринимателя.
Кредиты от 2000 до 50 000 евро на срок до 15 лет
Hüpoteeklaen выдает кредит на развитие бизнеса в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, что позволяет нам предлагать малым предприятиям лучший процентный маргинал.
Сумма кредита составляет до 25 000 евро, предприятие может иметь до двух кредитов на развитие бизнеса. Сумма кредита, на которую подаётся ходатайство, для одной клиентской группы составляет от 2000 до 50 000 евро, срок возвратных платежей – от 3 месяцев до 15 лет.
Кредит на развитие подходит как для начинающих, так и для работающих микропредпринимателей
О кредите на развитие бизнеса могут ходатайствовать как начинающие, так и уже работающие предприниматели. Предлагаемые заёмщику условия являются выгодными, подача заявки на нашей домашней странице проходит просто и быстро.
Hüpoteeklaen уже пару лет успешно предлагает кредит на развитие различного размера производственным и торговым предприятиям и предприятиям обслуживания по всей Эстонии. Заёмщики приводят, что в основном финансирование используется для приобретения оборудования и техники, пополнения складских запасов, покупки помещений, а также набора персонала и покрытия расходов на обучение.
Также кредит на развитие можно использовать для улучшения систем энергосбережения, обновления систем отопления и охлаждения, замены крыши, окон и обстановки в производственных помещениях, а также финансирования долгосрочных проектов или инвестирования.
Как получить кредит на развитие бизнеса?
Кредит на развитие бизнеса выдается под залог недвижимости, котором может быть квартира, жилой дом, бокс в рядном доме, производственное здание, грунт без застройки или лесные угодья. Hüpoteeklaen делает оценку залоговой недвижимости для заёмщика бесплатно.
Весь процесс подачи ходатайства о кредите сделан максимально быстрым и простым, достаточно просто заполнить заявку на нашей домашней странице. Обычно кредитные решения в Hüpoteeklaen принимаются в течение одного рабочего дня, так как зачастую фактор времени является для малого предпринимателя критичным. При возврате кредита на развитие бизнеса можно выбрать между аннуитетным графиком и bullet-графиком. Hüpoteeklaen предлагает также полный платежный отпуск сроком до 12 месяцев. Если предложенные подходят, то получить кредит можно уже через 2–3 рабочих дня после заключения нотариального договора.
Если у Вас есть вопросы, и Вы желаете больше узнать о кредита на развитие, смело связывайтесь со специалистами Hüpoteeklaen в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Мы поможем определить, какое финансовое решение будет наилучшим для развития Вашего бизнеса.
При возникновении вопросов звоните по нашему бесплатному короткому номеру 1203 или заполните контактную форму.
Денежные средства выделяет Европейский союз в рамках программы по трудовой занятости и социальным инновациям (EaSI) из средств Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда.
Как кредитор мы предлагаем Вам персональный подход и максимально быстрые решения по кредитам по разумной цене. Благодаря кредитам, которые выдаются под залог недвижимости, мы предложим Вам более гибкие возвратные платежи, более длительные сроки оплаты и более низкие процентные ставки.
Финансовая услуга предоставляется компанией Hypoteeklaen AS. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.hypoteeklaen.ee и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.