63 года назад футболист с эстонскими корнями стал чемпионом Европы
10 июля 1960 года в финале первого в истории чемпионата Европы по футболу сборная СССР в дополнительное время обыграла Югославию (2:1). Блог RusDelfi не может остаться в стороне от этого события по единственной причине - капитаном советской команды в тот день был человек, чьи родители переехали в Москву из Эстонии.
Игорь Нетто мог бы родиться на территории независимой Эстонии, но этому, как ни странно, помешала первая мировая война, которая началась за 16 лет до рождения будущего футболиста. Отца зачислили в сформированный латышский стрелковый корпус (жил Александр Нетто в Валга), а после февральской революции в России в Москву из Вильянди переехала и мать Юлия Тамм. Отец к тому времени стал депутатом московского горсовета. Молодые выходцы из Эстонии были настолько одурманены коммунистическими идеями, что своего первенца назвали Львом - в честь Троцкого. К слову, Льву Нетто довелось надолго пережить не только одного из руководителей большевиков, но и своего младшего брата. И это несмотря на войну, ранение, немецкий конлагерь и восемь лет советских лагерей. Журналист Postimees Яанус Пийрсалу утверждал, что и в последние годы жизни 90-летний Лев Нетто помнил эстонские слова и даже в советской переписи именовал себя эстонцем. Правда, у Игоря при родителях-эстонцах в графе „национальность“ в советском паспорте было написано „русский“, но советская генеалогия знала и не такое.
Считается, что сама фамилия Нетто имеет итальянские корни. Ведь именно из Италии в Эстляндию в XVIII веке приехал ее обладатель, нашедший на северо-западе Российской Империи работу садовника. Однако эту фамилию носили известные люди и за пределами Аппенин - например, немецкий математик Ойген, польская актриса Ирена и даже несколько бразильских и аргентинских футболистов.
Вряд ли есть смысл подробно рассказывать о футбольной карьере Игоря Нетто, который всю жизнь провел в московском „Спартаке“ (и пересекся там с эстонским тренером Альбертом Вольратом), 54 раза выводил на поле с капитанской повякой сборную СССР, в том числе в финалах Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960, где оба раза в соперниках была сборная Югославии. Между двумя этими турнирами уместился еще чемпионат мира 1958 года. Когда говорят об этом турнире, то всегда вспоминают Эдуарда Стрельцова, попавшего в тюрьму за изнасилование непосредственно перед отправкой сборной в Швецию. Мол, был бы в составе Стрельцов, советская сборная справилась бы с Пеле и компанией. Но ведь и Нетто перед чемпионатом мира получил травму и сыграл в Швеции только один матч. Так что неизвестно, кого сборной не хватало больше - многолетнего капитана или юного бомбардира.
А вот к 1960 году для 30-летнего Нетто все складывалось максимально удачно. „Виной“ тому брак с юной актрисой Ольгой Яковлевой (потом она станет звездой театра на Малой Бронной, а на экране, в частности, засветится в экранизации „Героя нашего времени“ с Олегом Далем). А тут еще и Испания по политическим причинам отказалась играть с советскими футболистами отборочный матч чемпионата Европы, а вице-чемпионы мира шведы, а также сборные Англии, ФРГ, Италии и нескольких других стран и вовсе проигнорировали новый турнир. Так что из четырех участников чемпионата Европы три команды представляли соцлагерь - СССР, Чехословакия и Югославия. Четвертыми были сами хозяева - французы.
Кубок разыгрывался по системе плей-офф. Соперник по полуфиналу - сборная Чехословакии - в тот момент не выглядела непроходимой. Звездный час команды этой команды пробьет лишь через пару лет - на чемпионате мира в Чили чехословаки выйдут в финал, где уступят бразильцам. А вот советским футболистам удалось нейтрализовать атакующий потенциал Адольфа Шерера и Йозефа Масопуста. И в этом также велика заслуга цементировавшего середину поля Нетто.
В финале соперник был куда более принципиальным. В 1952 году поражение от Югославии поставило крест на целом поколении советских игроков, а базовый клуб сборной ЦДСА был расформирован. В 1956 году именно победа над югославами позволила Игорю Нетто завоевать золото Олимпийских игр. На поле „Парк де-Пренс“ обе команды вышли с настроением вгрызаться в каждый квадратный сантиметр мокрого парижского газона. А заодно и в глотку сопернику. Количество нарушений зашкаливало, но в футболе еще не придумали желтые и красные карточки, так что грубости в большинстве своем оказывались безнаказанными.
Удивительно, но именно Нетто имел все шансы стать главным антигероем финала. Именно его в самом начале матча обыграл форвард „Црвены Звезды“ Бора Костич, но ошибку своего капитана исправил Лев Яшин. В середине первого тайма после нарушения Нетто всё тот же Костич не сумел переиграть Яшина со штрафного. Потом были голы Галича и Метревели, дополнительное время, навел Михаила Месхи на Виктора Понедельника. И кубок над головой „русского эстонца“, капитана советской сборной Игоря Нетто.