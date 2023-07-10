63 года назад футболист с эстонскими корнями стал чемпионом Европы

Игорь Нетто мог бы родиться на территории независимой Эстонии, но этому, как ни странно, помешала первая мировая война, которая началась за 16 лет до рождения будущего футболиста. Отца зачислили в сформированный латышский стрелковый корпус (жил Александр Нетто в Валга), а после февральской революции в России в Москву из Вильянди переехала и мать Юлия Тамм. Отец к тому времени стал депутатом московского горсовета. Молодые выходцы из Эстонии были настолько одурманены коммунистическими идеями, что своего первенца назвали Львом - в честь Троцкого. К слову, Льву Нетто довелось надолго пережить не только одного из руководителей большевиков, но и своего младшего брата. И это несмотря на войну, ранение, немецкий конлагерь и восемь лет советских лагерей. Журналист Postimees Яанус Пийрсалу утверждал, что и в последние годы жизни 90-летний Лев Нетто помнил эстонские слова и даже в советской переписи именовал себя эстонцем. Правда, у Игоря при родителях-эстонцах в графе „национальность“ в советском паспорте было написано „русский“, но советская генеалогия знала и не такое.

Считается, что сама фамилия Нетто имеет итальянские корни. Ведь именно из Италии в Эстляндию в XVIII веке приехал ее обладатель, нашедший на северо-западе Российской Империи работу садовника. Однако эту фамилию носили известные люди и за пределами Аппенин - например, немецкий математик Ойген, польская актриса Ирена и даже несколько бразильских и аргентинских футболистов.