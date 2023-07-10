СМИ рассказали о встрече Пригожина с Путиным после мятежа ЧВК Вагнера. В Кремле это подтвердили

По данным издания, Пригожина вызывали в Кремль 1 июля, пишет „Медуза“. Там он встретился не только с Путиным, но и с главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Газета пишет, что Пригожина на встречах сопровождали командиры ЧВК. Другие подробности этих встреч издание не приводит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК Вагнера. По его словам, встреча состоялась 29 июня и длилась почти три часа, на ней присутствовали 35 человек. „Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за родину“, — цитирует слова Пескова „Интерфакс“.

23 июня глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил военный мятеж, который продлился около суток. Мятеж завершился договоренностью Пригожина с российскими властями о том, что он „уйдет“ в Беларусь.

6 июля Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет „ни желания, ни возможности“ следить за перемещениями основателя ЧВК Вагнера.

Непосредственно в день встречи Путина с Пригожиным — 29 июня — Песков говорил журналистам, что ему неизвестно, где находится основатель ЧВК.

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