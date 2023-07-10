ЭКСПЕРТ: „Все, что вы сжигате, попадает в ваши легкие, воду и на ваш стол“. Как обращаться с отходами истинно „по-европейски“?

„Во время строительства Эйфелевой башни префектом Парижа был Эжен Пубель, после которого в 1890 году слово пубель (poubelle), ставшее в народе новым названием мусорного бака, было официально внесено в большой французский словарь. Именно префект Пубель издал в 1883 году указ, обязывающий домовладельцев оборудовать свои постройки контейнерами с крышками для сбора бытовых отходов, а также — теперь обратите внимание – сортировать мусор! Были предоставлены три бака: в одном обычный гниющий мусор, во втором тряпки и бумага, а в третьем раковины устриц, стекло и глиняная посуда“. (Марина Лайкйыэ „Самые красивые прогулки по Парижу“).

140 лет назад население Парижа уже было больше, чем сегодняшнее население Эстонии — гигиена считалась важной, и уже тогда соблюдение правил считалось важным и контролировалось. Хотя из-за так называемой забастовки мусорщиков прошлой весной пристрастное освещение в СМИ могло создать впечатление, что Париж – грязное и некрасивое место, то это не так. Париж чистый, и привычка раздельного сбора мусора существует у них уже более века. Ведь сегодня везде в Европе в центре внимания находятся вопросы экологии: от лесов и чистого воздуха до городской среды и сбора отходов.