ЭКСПЕРТ: „Все, что вы сжигате, попадает в ваши легкие, воду и на ваш стол“. Как обращаться с отходами истинно „по-европейски“?(6)
Как обращаться с отходами осознано и в соответствии с европейскими ценностями? - отвечает руководитель Эстонского союза предприятий цикличной экономики Маргит Рюйтельманн.
„Во время строительства Эйфелевой башни префектом Парижа был Эжен Пубель, после которого в 1890 году слово пубель (poubelle), ставшее в народе новым названием мусорного бака, было официально внесено в большой французский словарь. Именно префект Пубель издал в 1883 году указ, обязывающий домовладельцев оборудовать свои постройки контейнерами с крышками для сбора бытовых отходов, а также — теперь обратите внимание – сортировать мусор! Были предоставлены три бака: в одном обычный гниющий мусор, во втором тряпки и бумага, а в третьем раковины устриц, стекло и глиняная посуда“. (Марина Лайкйыэ „Самые красивые прогулки по Парижу“).