В Польше задержан украинец, работавший на разведсеть РФ

Агентство внутренней безопасности (АНБ) Польши задержало еще одного члена сети, „работавшего на российскую разведку“. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Задержанный - гражданин Украины, живший а Польше с 2019 года. „Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами“, - заявил министр. По его данным, мужчина систематически получал зарплату от российской стороны. Это уже пятнадцатый задержанный в рамках данного расследования, добавил Каминьский.

Задержан спортсмен клуба первой лиги

Ранее, 30 июня, Нацпрокуратура Польши сообщила, что сотрудники АНБ задержали гражданина РФ и „спортсмена клуба первой лиги“. По данным СМИ, речь шла о хоккейном клубе.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям об участии в организованной преступной группе и о действиях в интересах иностранной разведслужбы во вред Польше.

По данным следствия, он занимался, в частности, распознаванием критической инфраструктуры в нескольких воеводствах, информировал руководителей о результатах разведки, за что получал вознаграждение. Россиянин находился в Польше с октября 2021 года. Он был взят под стражу, ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет. Окружной суд в Люблине 13 июня принял решение об аресте мужчины на три месяца, уточнило „Польское радио“.

Следствие считает, что сеть использовалась спецслужбами России, в частности, для наблюдения за железнодорожными путями. Группа также должна была распространять пропаганду, направленную против НАТО, Польши и политики правительства и готовила диверсии по заказу российской разведки, отмечало „Польское радио“.

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