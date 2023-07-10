Водители BMW — худшие любовники. Смотрите, какое место в рейтинге занимает ваша машина!(4)
Согласно опросу, проведенному британским изданием The Sun, водители Volvo оказались лучшими любовниками. А вот владельцы BMW разочаровали своих партнеров больше всех. Опрос показал, что они останавливаются уже через 180 секунд.
Исследование показало, что водители Volvo, среди которых ловелас Леонардо ДиКаприо, обладают наибольшей сексуальной выносливостью, за ними следуют парни из Toyota (14 минут).
Мужчины за рулем BMW, как и на дороге, оказались самыми быстрыми. Они финишировали уже через три минуты после старта. За ними - парни из Skoda, их рекорд - пять минут.
Сайт знакомств Illicit Encounters, основываясь на мнении 2000 женщин, делает следующий вывод: „ Кажется, мужчины за рулем BMW нуждаются в скорости даже в спальне, в то время как те, кто за рулем Volvo, более неторопливы и выносливы“.
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