Когда откроется второй нарвский Lidl?(1)
Долгий процесс
„Пока мы не объявляем дату открытия, – сообщила менеджер по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель. – Подготовка к открытию магазина – это долгий и тщательный процесс. После завершения строительства в магазине должно быть установлено необходимое оборудование, а его сотрудников нужно обучить, чтобы они были готовы предложить покупателям наилучший сервис“.
На вопрос, можно ли ждать открытия этого Lidl летом, или оно произойдет уже осенью, Сеппель сказала: „В данный момент мы не хотим давать комментарии по поводу времени открытия, но подготовка близится к завершению“.
Корреспондент Gazeta.ee, не представившись и не попросив представиться собеседников, спросил у трех мужчин, покидавших огороженную забором территорию Lidl на Кангеласте 37а, когда откроется магазин? Один из них на ходу ответил, что, скорее всего, это произойдет не раньше начала сентября.
Первый нарвский Lidl был открыт 3 марта 2022 года, через год после того, как его строительство завершилось, и все было уже готово к приему покупателей. Задержка была связана с тем, что предприятие готовилось выйти на эстонский рынок, открыв одновременно семь магазинов, в том числе нарвский.
Ассортимент везде одинаковый
Внешне Lidl на Кангеласте, мягко говоря, уступает предшественнику, работающему в начале Таллиннского шоссе, но последний как раз соответствует привычному облику магазинов сети – обычная „коробка“, без изысков. Этот первый нарвский Lidl стал исключением из правила благодаря тому, что городские власти добились от инвестора, чтобы для центра Нарвы он предложил архитектурно интересный проект.
По словам пресс-представителя Lidl Eesti Катрин Сеппель, в магазине на Кангеласте будет работать 30 человек, в том числе туда перейдут несколько сотрудников Lidl на Таллиннском. В марте этого года в первом нарвском Lidl сократили 9 человек, что было связано в числе прочего с неоправдавшимися надеждами на поток покупателей из России.
У Lidl на Кангеласте построена парковка на 121 место, два из них – для инвалидов, еще два – семейные парковочные места.
Ассортимент товаров второго нарвского Lidl будет соответствовать ассортименту первого, он стандартный для всех магазинов сети в Эстонии.
„По случаю открытия магазина на Кангеласте четыре недели в нем будут действовать специальные предложения“, – информирует Катрин Сеппель.
Неподалеку от готовящегося к запуску Lidl находятся его конкуренты: Prisma и Grossi (на соседней улице Пяхклимяэ их два).
На вопрос „Что новый Lidl сможет им противопоставить?“ Сеппель ответила: „Наша цель – всегда предлагать продукты с лучшим соотношением цены и качества, и мы не хотим комментировать деятельность наших конкурентов“.
В здании нового Lidl будет действовать только Lidl. Каких-то других магазинчиков там не планируется.
Всего в эстонских Lidl 800 работников
Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и в Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из примерно 12 000 магазинов, имея более 200 логистических центров в 31 стране.
Lidl Eesti OÜ было основано в 2018 году. Сейчас у Lidl 12 магазинов в шести городах. В эстонских магазинах и головном офисе предприятия работают 800 человек.