Когда откроется второй нарвский Lidl?

Долгий процесс

„Пока мы не объявляем дату открытия, – сообщила менеджер по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель. – Подготовка к открытию магазина – это долгий и тщательный процесс. После завершения строительства в магазине должно быть установлено необходимое оборудование, а его сотрудников нужно обучить, чтобы они были готовы предложить покупателям наилучший сервис“.

На вопрос, можно ли ждать открытия этого Lidl летом, или оно произойдет уже осенью, Сеппель сказала: „В данный момент мы не хотим давать комментарии по поводу времени открытия, но подготовка близится к завершению“.

Корреспондент Gazeta.ee, не представившись и не попросив представиться собеседников, спросил у трех мужчин, покидавших огороженную забором территорию Lidl на Кангеласте 37а, когда откроется магазин? Один из них на ходу ответил, что, скорее всего, это произойдет не раньше начала сентября.

Первый нарвский Lidl был открыт 3 марта 2022 года, через год после того, как его строительство завершилось, и все было уже готово к приему покупателей. Задержка была связана с тем, что предприятие готовилось выйти на эстонский рынок, открыв одновременно семь магазинов, в том числе нарвский.

Ассортимент везде одинаковый

Внешне Lidl на Кангеласте, мягко говоря, уступает предшественнику, работающему в начале Таллиннского шоссе, но последний как раз соответствует привычному облику магазинов сети – обычная „коробка“, без изысков. Этот первый нарвский Lidl стал исключением из правила благодаря тому, что городские власти добились от инвестора, чтобы для центра Нарвы он предложил архитектурно интересный проект.

По словам пресс-пред­ставителя Lidl Eesti Катрин Сеппель, в магазине на Кангеласте будет работать 30 человек, в том числе туда перейдут несколько сотрудников Lidl на Таллиннском. В марте этого года в первом нарвском Lidl сократили 9 человек, что было связано в числе прочего с неоправдавшимися надеждами на поток покупателей из России.