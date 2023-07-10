10.07.2023, 13:09
ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ вынесла „Калью“. Агири забил с 60 метров!
„Левадия“ в своей встрече с „Нымме Калью“ все вопросы сняла еще в первом тайме, когда хет-триком к 36-ой минуте отметился ганский нападающий Эрнест Агири. Сначала он стал автором очередного шедевра, отправив мяч со своей половины поля, затем реализовал пенальти, а потом красиво забил с передачи.
Второй тайм прошел спокойнее первого. „Калью“ имел возможность забить гол престижа, но стоящий в воротах Левадии Карл Андре Валлнер заблокировал пенальти Андре Фортьюн на 74-й минуте. Матч, который проходил на глазах у 800 зрителей, завершился победой „Левадии“ со счетом 3:0.
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