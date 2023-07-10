В Беларуси дефицит картошки — будут покупать в Новгороде

Никитин на прошедшей неделе посещал Минск вместе с делегацией Новгородской области, они встречались с чиновниками разного уровня и обсуждали сотрудничество. Одним из итогов станет поставка картофеля в Беларусь.

Чиновник отметил, что новгородские селекционеры картофеля издавна сотрудничают с белорусскими учеными, ведется обмен сортами. Но теперь сотрудничество выйдет на новый уровень.

— Оказалось, что есть дефицит картофеля фри. И этот дефицит решит белорусский Толочинский консервный завод, который построен совсем недавно. Коллеги в восторге были от посещения, суперсовременный завод. И картошки стало не хватать. Поэтому мы будем поставлять туда свою картошку тоже, чтобы обеспечивать Беларусь и Россию и тех людей, которые любят это быстрое питание, вкусным картофелем фри, — сообщил Андрей Никитин.

Напомним, производство картофеля фри в Толочине начали около двух лет назад. Почти вся продукция уходит на российский рынок, рассказывали на предприятии осенью. Сообщалось, что завод обеспечивается белорусской картошкой.

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