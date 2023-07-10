Лев Шлосберг: политика в России превратилась в сопротивление(8)
5 июля в офис псковского отделения партии „Яблоко“ наведались полицейские, которые изъяли всю имеющуюся оргтехнику. Плюс силовики забрали личные ноутбуки и телефоны присутствовавших. Поводом для „визита“ стало постановление о возбуждении административного производства о „злоупотреблении свободой массовой информации“ со стороны Льва Шлосберга.
По информации правоохранителей, 4 июня, обсуждая ситуацию в белгородской области на YouTube канале „ГражданинЪ TV“, бывший руководитель псковского отделения „Яблока“ назвал организацию, признанную в России террористической, не упомянув про её статус. Шлосберг этот факт не отрицает, но уверен, что не нарушил российское законодательство, поскольку не является журналистом, а канал „ГражданинЪ TV“ не зарегистрирован как официальное СМИ.
В интервью „Спектру“ Лев Шлосберг рассказал, чем, на его взгляд, вызвана „забота“ правоохранительных органов Псковской области о свободе массовой информации, каким образом губернатор Михаил Ведерников строит свою работу с политическими оппонентами и как обычные граждане помогают яблочникам справиться с набегом силовиков.
- Начнем с исходной точки. Что произошло в рамках Вашего стрима? Насколько обоснованы претензии правоохранительных органов?
- Стрим 4 июня доступен на канале „ГражданинЪ TV“. Его основной темой была ситуация в Шебекино. Кто-то из зрителей задал вопрос про моё отношение к легиону „Свободная Россия“, который признан в РФ террористической организацией. Я дал свою политическую оценку и сказал, что если кто-то думает, что они герои, то нет. Это — негодяи. При этом я не произнес фразу, что эта организация признана в России террористической, но дело в том, что гражданин, ведущий медийную деятельность за рамками СМИ, не может быть привлечен к ответственности как СМИ.
Ограничения и ответственность, установленные законодательством о недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации, распространяются только на СМИ и журналистов, которые в них работают. Это касается не только нежелательных организаций, но и организаций, признанных террористическими и иностранными агентами.
Весь блок законодательства о запрете на злоупотребление свободой массовой информации касается СМИ. Наша оценка заключается в том, что я могу упомянуть вообще кого угодно без какой бы то ни было маркировки, потому что это мой частный стрим. Я — частное лицо, YouТube-канал „ГражданинЪ TV“ не является средством массовой информации, зарегистрированным в Российской Федерации, и, соответственно, я не являюсь в этом медиа журналистом.
Видимо, в чью-то голову пришла мысль создать в России прецедент. По данным экспертов, ранее не было попыток кого-то не из СМИ привлечь к ответственности за действия, предусмотренные этой статьей. Она не применима к людям, ведущим медийную деятельность за рамками СМИ.
- Ранее Вы замечали столь пристальное внимание к своим эфирам в YouTube?
- Понятно, что за моими стримами следят. К материалам дела, с которым я 6 июля ознакомился, приложен диск с полной записью. Каждую неделю оба стрима — мой личный Шлосберг Live и „Люди мира“ — выходят в эфир под абсолютным контролем. Было ли у них запланировано что-то, чтобы предпринять такое действие, не знаю.
Известный медиа эксперт Галина Арапова, которую саму внесли в реестр иноагентов, сказала, что на её памяти это первый случай, когда пытаются привлечь человека вместо СМИ. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, потому что репрессивная практика особенна тем, что может изменяться в любой момент. Просто принимается политическое решение, что теперь будем действовать так-то и так.
- Вы считаете, что подобного рода дела могут теперь распространиться повсеместно?
- Если репрессивная практика пойдет по такому пути как со мной, то под это подпадут миллионы людей. Я не преувеличиваю. Миллионы, поскольку люди могут упоминать эти же организации у себя в социальных сетях, не делая пометку, что организация внесена в реестр террористических. Нет упоминания — и появляется основание для возбуждения дела об административном правонарушении. Открывается просто бездна. По масштабам это может оказаться сопоставимым с делами о дискредитации ВС РФ.
- В телеграм-канале псковского „Яблока“ говорится, что вы будете опротестовывать изъятие техники. Есть надежда, что это принесёт положительный результат?
- Ситуация очень интересная. В рамках уголовного дела можно обжаловать любое действие, в том числе о назначении обыска, об изъятии техники. В рамках административного производства всё намного сложнее. Здесь мы имеем дело с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Был не обыск, а осмотр помещения с изъятием того, что лежит на виду.
Особенность осмотра помещения заключается в том, что полиции забирает то, что лежит в открытом пространстве. Она без вашего ведома не может открыть ящик стола, но может вынести стол целиком. Полицейские не имеют права открыть ваш рюкзак. Если вы отказываетесь предъявить его содержимое, они могут обмотать рюкзак изолентой, засунуть его в свой черный мешок и утащить полностью со всем содержимым, включая ключи от дома.
Обыскать человека полиция не может. Только вы сами можете достать вещи из кармана и отдать полиции. Такие осмотры находятся в „сером поле“. Как мне сказали в полиции, было бы уголовное дело, пришли бы к вам домой, но учитывая, что это КоАП, мы пришли в офис. Я уточнил, где связь между моим частным стримом и штаб-квартирой псковского „Яблока“? Мы знаем, где вы работаете, отвечают в полиции, и будем искать это видео на компьютерах из вашего офиса.
- На каком основании полицейские изъяли личные телефоны и ноутбуки у людей, которые просто принесли их с собой в офис?
- Они заявили, что не знают, чьи это вещи. Объяснение простое: мы изъяли всё, что находилось на территории офиса псковского „Яблока“, а потом будем разбираться. Эти четыре человека уже подали жалобу в прокуратуру города Пскова на неправомерные действия полиции, потому что они все заявили: это моё личное имущество, а не партийное. Несмотря на это, у них изъяли смартфоны и ноутбуки. Люди сидели на совещании. Врывается полиция, заявляет всем руки на стол, ничего не трогать и просто „комбайном“ выгребает всё. Вот так это было. Если телефон находился в куртке, он не стал добычей осмотра. Мы будем с интересом ждать, как прокуратура отреагирует на эти заявления.
- Давайте теперь поговорим о причинах этого „визита“ силовиков в офис вашей партии.
- Мы участвуем сейчас в муниципальных выборах в Псковской области. В 10 районах проходит муниципальная кампания. На мой опытный взгляд, перед каждой избирательной кампанией при губернаторе Михаиле Ведерникове нам просто в плановом порядке пытаются создать какие-то проблемы. Как написал сразу один из блогеров: в Псковской области ограбили офис „Яблока“ — значит начались выборы.
Власти сейчас настолько не готовы каким бы то ни было конкурентным кампаниям, что просто стремятся зачистить политическое поле ещё до них, чтобы потом сказать: они не смогли принять участие, у них нет кандидатов, они не являются политической силой. Не только я, но и все, кто смотрит на эту ситуацию со стороны, видят прямую связь между этим захватом имущества и предстоящими выборами.
Кроме того, у меня есть еще одна версия: стиль губернатора Ведерникова — это северокавказский политический стиль. Он был заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе уже при Рамзане Кадырове. Михаил Ведерников и вся его группа политтехнологов — это люди, имеющие опыт в таких условиях, когда реальное голосование не имеет значения, результаты выборов рисуются, когда для того, чтобы избавиться от политического противника, его стараются деморализовать. Им хотелось бы видеть окончательное усилие по зачистке политического поля в Псковской области.
- Разве такие попытки не предпринимались ранее? Еще до Ведерникова?
- Если вспомнить губернатора Андрея Турчака, который руководил областью до Ведерникова, то он со всеми нами боролся, но понимал, что есть псковский политический ландшафт: здесь равнины, здесь лесочки, здесь болота. Что-то ему нравилось, что-то — нет. Он действовал зачастую очень жестко, но признавал наличие этого ландшафта. Он обеспечивал условия для своей работы во время той командировки, которая у него длилась в Псковской области.
У Михаила Ведерникова совершенно другой подход. Он считает, что его миссия — изменить ландшафт, зачистить его бульдозером. Ведерников тоже понимает, что он здесь временщик. Когда его назначат куда-нибудь, он с радостью уедет, и его семья не живет в Псковской области. Но сейчас он губернатор и в его понимании перед ним стоит задача всё зачистить. А тут раз наехали на холмик — он на месте, второй раз наехали — на месте, третий раз — на месте. Черт возьми! Да что такое! Значит надо в четвертый раз наехать. Вот его логика. В этом смысле у Ведерникова отсутствует пространство для оценки реальности. Он действует исходя из инстинктов. В моем восприятии у него инстинкт к зачистке всего конкурентного.
Я не исключаю, что у них был некий комплексный план действий. Сначала добиться внесения меня в реестр иностранных агентов. Затем запугивание команды. Они же смотрят за реакцией. Меня внесли в реестр иноагентов. Какие последствия? Появилась плашка, появились дополнительное обременения. Я не могу участвовать в выдвижении кандидатов. Соответственно, я ушел в отставку, Артура Гайдука избрали председателем псковского отделения „Яблока“. Все действия электоральные будут совершаться уже им. Я, естественно, остался в команде. Она вообще вся на месте.
И дальше предпринимается попытка наших людей испугать. Они же пришли с этим осмотром в тот момент, когда депутат Законодательного собрания Псковской области Гайдук проводил совещание по подготовке к сессии ЗС со своими помощниками. Меня не было в это время в офисе. Я вижу в этом прямую попытку запугать команду. Они сделали акцент на людях. Послание совершенно понятно: не заходите сюда. Особенно со смартфонами и ноутбуками. В моём понимании главное содержание этого безобразия — запугивание наших товарищей.
- Как я понимаю, попытка не удалась?
- Да. Команда продолжает работу. Сейчас мы за два дня собрали около 550 тысяч рублей из необходимых 750. Будем покупать людям технику, компенсируя изъятую, потому что несколько месяцев люди будут точно без технических средств. Жертвователи откликнулись — мы получили свыше 200 переводов. Люди, конечно, не миллионы присылают. Кто-то по несколько сотен рублей, кто-то по несколько тысяч. Люди нас поддержали. Спасибо им большое.
Рабочие стационарные места будут восстановлены уже в понедельник. Для этого мы сегодня покупаем технику. Благодаря тому, что люди нам пожертвовали деньги, все будет стоять на рабочих местах.
Политика превратилась в сопротивление, в попытку сохранить свою опушку. Здесь я живу, вот мой дом, сад, огород, заборчик. Я защищаю это место. Тем самым, конечно, мы пытаемся сохранить очаги будущей человеческой страны, чтобы не начинать совсем с руин и совсем с пустого места. Для этого требуются просто колоссальные усилия. Помните, как у Льюиса Кэрролла: „Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!“.
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