Лев Шлосберг: политика в России превратилась в сопротивление

Весь блок законодательства о запрете на злоупотребление свободой массовой информации касается СМИ. Наша оценка заключается в том, что я могу упомянуть вообще кого угодно без какой бы то ни было маркировки, потому что это мой частный стрим. Я — частное лицо, YouТube-канал „ГражданинЪ TV“ не является средством массовой информации, зарегистрированным в Российской Федерации, и, соответственно, я не являюсь в этом медиа журналистом.

Ограничения и ответственность, установленные законодательством о недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации, распространяются только на СМИ и журналистов, которые в них работают. Это касается не только нежелательных организаций, но и организаций, признанных террористическими и иностранными агентами.

- Стрим 4 июня доступен на канале „ГражданинЪ TV“. Его основной темой была ситуация в Шебекино. Кто-то из зрителей задал вопрос про моё отношение к легиону „Свободная Россия “, который признан в РФ террористической организацией. Я дал свою политическую оценку и сказал, что если кто-то думает, что они герои, то нет. Это — негодяи. При этом я не произнес фразу, что эта организация признана в России террористической, но дело в том, что гражданин, ведущий медийную деятельность за рамками СМИ, не может быть привлечен к ответственности как СМИ.

В интервью „Спектру“ Лев Шлосберг рассказал, чем, на его взгляд, вызвана „забота“ правоохранительных органов Псковской области о свободе массовой информации, каким образом губернатор Михаил Ведерников строит свою работу с политическими оппонентами и как обычные граждане помогают яблочникам справиться с набегом силовиков.

По информации правоохранителей, 4 июня, обсуждая ситуацию в белгородской области на YouTube канале „ГражданинЪ TV“, бывший руководитель псковского отделения „Яблока“ назвал организацию, признанную в России террористической, не упомянув про её статус. Шлосберг этот факт не отрицает, но уверен, что не нарушил российское законодательство, поскольку не является журналистом, а канал „ГражданинЪ TV“ не зарегистрирован как официальное СМИ.

- Ситуация очень интересная. В рамках уголовного дела можно обжаловать любое действие, в том числе о назначении обыска, об изъятии техники. В рамках административного производства всё намного сложнее. Здесь мы имеем дело с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Был не обыск, а осмотр помещения с изъятием того, что лежит на виду.

- Если репрессивная практика пойдет по такому пути как со мной, то под это подпадут миллионы людей. Я не преувеличиваю. Миллионы, поскольку люди могут упоминать эти же организации у себя в социальных сетях, не делая пометку, что организация внесена в реестр террористических. Нет упоминания — и появляется основание для возбуждения дела об административном правонарушении. Открывается просто бездна. По масштабам это может оказаться сопоставимым с делами о дискредитации ВС РФ.

Известный медиа эксперт Галина Арапова, которую саму внесли в реестр иноагентов, сказала, что на её памяти это первый случай, когда пытаются привлечь человека вместо СМИ. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться, потому что репрессивная практика особенна тем, что может изменяться в любой момент. Просто принимается политическое решение, что теперь будем действовать так-то и так.

- Понятно, что за моими стримами следят. К материалам дела, с которым я 6 июля ознакомился, приложен диск с полной записью. Каждую неделю оба стрима — мой личный Шлосберг Live и „Люди мира“ — выходят в эфир под абсолютным контролем. Было ли у них запланировано что-то, чтобы предпринять такое действие, не знаю.

Видимо, в чью-то голову пришла мысль создать в России прецедент. По данным экспертов, ранее не было попыток кого-то не из СМИ привлечь к ответственности за действия, предусмотренные этой статьей. Она не применима к людям, ведущим медийную деятельность за рамками СМИ.

- Мы участвуем сейчас в муниципальных выборах в Псковской области. В 10 районах проходит муниципальная кампания. На мой опытный взгляд, перед каждой избирательной кампанией при губернаторе Михаиле Ведерникове нам просто в плановом порядке пытаются создать какие-то проблемы. Как написал сразу один из блогеров: в Псковской области ограбили офис „Яблока“ — значит начались выборы.

- Они заявили, что не знают, чьи это вещи. Объяснение простое: мы изъяли всё, что находилось на территории офиса псковского „Яблока“, а потом будем разбираться. Эти четыре человека уже подали жалобу в прокуратуру города Пскова на неправомерные действия полиции, потому что они все заявили: это моё личное имущество, а не партийное. Несмотря на это, у них изъяли смартфоны и ноутбуки. Люди сидели на совещании. Врывается полиция, заявляет всем руки на стол, ничего не трогать и просто „комбайном“ выгребает всё. Вот так это было. Если телефон находился в куртке, он не стал добычей осмотра. Мы будем с интересом ждать, как прокуратура отреагирует на эти заявления.

Обыскать человека полиция не может. Только вы сами можете достать вещи из кармана и отдать полиции. Такие осмотры находятся в „сером поле“. Как мне сказали в полиции, было бы уголовное дело, пришли бы к вам домой, но учитывая, что это КоАП, мы пришли в офис. Я уточнил, где связь между моим частным стримом и штаб-квартирой псковского „Яблока“? Мы знаем, где вы работаете, отвечают в полиции, и будем искать это видео на компьютерах из вашего офиса.

Особенность осмотра помещения заключается в том, что полиции забирает то, что лежит в открытом пространстве. Она без вашего ведома не может открыть ящик стола, но может вынести стол целиком. Полицейские не имеют права открыть ваш рюкзак. Если вы отказываетесь предъявить его содержимое, они могут обмотать рюкзак изолентой, засунуть его в свой черный мешок и утащить полностью со всем содержимым, включая ключи от дома.

Власти сейчас настолько не готовы каким бы то ни было конкурентным кампаниям, что просто стремятся зачистить политическое поле ещё до них, чтобы потом сказать: они не смогли принять участие, у них нет кандидатов, они не являются политической силой. Не только я, но и все, кто смотрит на эту ситуацию со стороны, видят прямую связь между этим захватом имущества и предстоящими выборами.

Кроме того, у меня есть еще одна версия: стиль губернатора Ведерникова — это северокавказский политический стиль. Он был заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе уже при Рамзане Кадырове. Михаил Ведерников и вся его группа политтехнологов — это люди, имеющие опыт в таких условиях, когда реальное голосование не имеет значения, результаты выборов рисуются, когда для того, чтобы избавиться от политического противника, его стараются деморализовать. Им хотелось бы видеть окончательное усилие по зачистке политического поля в Псковской области.

- Разве такие попытки не предпринимались ранее? Еще до Ведерникова?

- Если вспомнить губернатора Андрея Турчака, который руководил областью до Ведерникова, то он со всеми нами боролся, но понимал, что есть псковский политический ландшафт: здесь равнины, здесь лесочки, здесь болота. Что-то ему нравилось, что-то — нет. Он действовал зачастую очень жестко, но признавал наличие этого ландшафта. Он обеспечивал условия для своей работы во время той командировки, которая у него длилась в Псковской области.