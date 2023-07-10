Гонщик, вылетевший с „Тур де Франс“ из-за зрителя на дороге: надеюсь, ты чувствуешь себя виноватым!

Стефф Крас, лидер команды TotalEnergies, сошел с дистанции на Тур де Франс в эту субботу за 6 км до финиша. 27-летний бельгиец, занявший тринадцатое место в предварительной генеральной классификации, мог рассчитывать на место в десятке лучших в Париже.

Но один беспечный зритель решил иначе. Этот фанат слишком далеко вылез на проезжую часть, и Крас с ним столкнулся.

„Если зритель выходит более чем на метр на дорогу и не двигается, когда прибывает пелотон, то лучше, чтобы ты оставался дома. Ты не уважаешь гонщиков. Надеюсь, ты чувствуешь себя виноватым. Я должен покинуть тур из-за тебя!“, - написал спортсмен в Twitter.

Крас свернулся калачиком на обочине дороги в ожидании врача. Судя по ранним кадрам, он явно испытывал боль, держась за правое плечо. Через несколько минут его команда подтвердила снятие с гонки: нельзя исключать перелом. Спортсмена доставили в больницу.

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