Медведев пригрозил ударами по ядерным объектам Украины и Европы — сославшись на информацию о попытке атаки на Смоленскую АЭС

В своем телеграм-канале он упоминает ничем не подтвержденную версию Mash о том, что в воскресенье ВСУ якобы пытались атаковать британскими ракетами Storm Shadow Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и аэродром в Калужской области. Телеграм-канал утверждает, что ракеты сбила российская ПВО в небе над поселком Бытошь Брянской области. Позже Mash сообщил, что речь может идти о ракетах 5В28, пишет Медуза.

Власти Смоленской и Калужской областей ни о каких инцидентах 9 июля не сообщали. Губернатор соседней Брянской области Александр Богомаз сообщал, что над регионом были сбиты две ракеты ВСУ и одна из них, упав, разрушила пилораму в поселке Бытошь.

„Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться“, — написал Медведев.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину представители властей РФ неоднократно грозили применить ядерное оружие. Так, президент Владимир Путин говорил, что РФ „теоретически“ может использовать ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы государству. Дмитрий Медведев грозил превентивным ударом в случае, если Киев получит от Запада ядерное оружие.

В ответ эти на угрозы российских властей страны Запада предупредили, что нанесут удар по силам РФ обычным оружием, если Москва применит ядерное оружие, сообщала The Financial Times.

Медведев после вторжения в Украину стал одним из наиболее агрессивных защитников войны в публичном пространстве. Среди прочего он оскорблял западных и украинских политиков и выражал сомнения в том, что в будущем Украина „будет существовать на карте мира“.

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