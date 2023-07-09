Эстонские дзюдоисты завоевали одну золотую и две бронзовые медали на этапе Кубка мира по дзюдо

В весовой категории до 90 кг эстонский спортсмен Клен-Кристофер Кальюлайд провел четыре поединка: он оказался сильнее финского дзюдоиста Артура Каневеца и украинца Марата Крижанского. В полуфинале Кальюлайд выиграл принципиальный матч у своего земляка Матиаса Куузика, а в финале - против американца Джона Джейна, сообщает rus.err.ee.

Матиас Куузик в итоге смог завоевать бронзу, он провел 5 поединков, из которых выиграл четыре.

Еще одну бронзу на этом этапе Кубка мира завоевал Карл Прийлинн-Тюрк. В весовой категории свыше 100 килограммов он добрался до полуфинала, где уступил будущем победителю британцу Уэсли Грениджу, но в матче за третье место выиграл у украинца Алексея Моисеева.

Всего в соревнованиях, в 14 весовых категориях выступило 170 дзюдоистов из 24 стран.

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