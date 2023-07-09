Премьер-министр Эстонии приветствовала форум NAFO — интернет-движения против российской пропаганды. Его критикуют за ксенофобию и травлю

NAFO («Североатлантическая организация Fella“, названная так по образцу НАТО) — интернет-движение, которое появилось после вторжения России в Украину. Своей целью оно провозглашало борьбу с российской пропагандой в интернете, в том числе с помощью мемов и юмора. В итоге, по мнению критиков, NAFO превратилось в сообщество интернет-троллей, пропагандирующих ненависть ко всем россиянам, вне зависимости от их позиции или причастности к войне, а также занимающихся травлей в соцсетях.

Фото с форума NAFO в Вильнюсе, который проходит перед саммитом НАТО, уже появляются в интернете. На одно их них обратила внимание соратница Навального Мария Певчих (внесена в реестр „иноагентов“ в России): на сцене форума лежит игрушечная акула и спасательный круг. „Неужели „саммит NAFO“ в Вильнюсе действительно празднует на сцене смерть туриста, съеденного акулой? — написала она в твиттере. — Борьба с Москвой с помощью юмора“? Я одна не понимаю, что смешного в том, что человека съедают заживо?“

В июне в Египте акула растерзала 23-летнего россиянина. Эта новость вызвала радость и шутки со стороны некоторых комментаторов, которые таким образом пытались выразить поддержку Украине.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.