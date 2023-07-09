Украина признала причастность к подрыву Крымского моста

Киев признал причастность к удару по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Это следует из заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр в Telegram, обнародованного в субботу, 8 июля.

Перечисляя основные события войны России против Украины, она указала в своем посте, в частности: „500 дней широкомасштабной войны! 462 дня назад мы освободили Киевскую область и север Украины (…) 451 день назад мы отправили крейсер „Москва“ на дно (…) 273 дня назад нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить логистику россиян“.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года, в 6 часов утра, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура. При этом загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края. Обрушилось два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. В России по результатам случившегося было возбуждено дело о теракте.

Украинские власти до сих пор отрицали свою причастность ко взрыву на Крымском мосту. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что инцидент стал результатом конфликта между российскими военными и спецслужбами. „Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно“, - подчеркнул глава украинского государства в разговоре с журналистами канадского телеканала CTV в октябре 2022 года.

Между тем глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в одном из интервью в мае подчеркнул, что действующее законодательство и обычаи войны позволяют Украине наносить удары по Крымскому мосту. „С учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие меры осуществлялись“, - указал он.

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