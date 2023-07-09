Кулеба: путь Украины в НАТО станет короче

„Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы“, - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Instagram вечером в субботу, 8 июля, подводя итоги визитов президента страны Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию, пишет dw.com.

„Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали“, - добавил Кулеба. При этом он отметил, что по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля, путь Украины в Североатлантический альянс „точно станет короче“.

В то же время глава украинской дипломатии указал, что „ясности относительно приглашения Украины ко вступлению“ в НАТО на сегодня нет. „Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность. Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах“, - заявил Кулеба.

О перспективах вступления Украины в НАТО

Во время визита Зеленского в Чехию президент страны Петр Павел высказался за то, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО сразу после окончания войны. „Это также в интересах нашей безопасности, в интересах региональной стабильности и экономического процветания“, - подчеркнул он. По его словам, Чехия также будет работать над тем, чтобы уже в этом году начались переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее парламент Болгарии большинством в 157 голосов принял декларацию в поддержку членства Украины в НАТО после окончания войны.

В середине июня замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква сообщил, что членство его страны в Североатлантическом альянсе поддерживают 20 стран. Для вступления в НАТО Киеву нужно согласие 31 государства.

16 июня генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе его члены „будут обсуждать не приглашение, а то, как приблизить Украину к НАТО„.