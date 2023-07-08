Беларусь заявляет об угрозах со стороны Литвы из-за инцидента на границе

„Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию. Белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам“, – говорится в пресс-релизе ГПК.

„Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха“, – заявили в ведомстве.

Напомним, белорусский ГПК сегодня сообщил, что в 13:00 литовская сторона „в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Мядининкай“ (напротив пункта пропуска „Каменный Лог“).

В литовской Государственной пограничной службе Литвы заявили, что решение о временном закрытии государственной границы в пункте пропуска „Мядининкай“ было принято после того, как белорусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву по поддельным документам.

„Гражданин Пакистана предъявил пограничникам поддельное румынское водительское удостоверение и поддельное румынское удостоверение личности. Это обычный способ безвизового въезда в страны Европейского союза“, – сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис.