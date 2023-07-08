500 спортсменов из России и Беларуси примут участие в Азиатских играх. Но в нейтральном статусе и вне медального зачета

Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии, который проводит Азиатские игры.

Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться как нейтральные атлеты без национальной символики, их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Выступление на Азиатских играх — крупнейшем международном турнире — позволит российским и белорусским спортсменам показать необходимые квалификационные результаты, чтобы иметь возможность попасть на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

МОК еще не принял окончательного решения, будут ли представители России и Беларуси допущены на Олимпийские игры. В конце июня на очередной сессии исполкома МОК в Лозанне представители комитета заявили, что примут итоговое решение „в правильное время“ и „в зависимости от того, как будет развиваться ситуация“.

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