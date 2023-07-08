Более половины финнов считают, что вступление Финляндии в НАТО повысило их чувство безопасности. Таковы результаты опроса Yle.

Почти 16 % респондентов утверждают, что их чувство безопасности значительно возросло после присоединения к Североатлантическому альянсу. Еще 39 % опрошенных ответили „в некоторой степени“. Всего 3 % заявили, что их чувство безопасности ослабло.

Иро Сярккя из Института внешней политики заявила, что результаты опроса Yle показывают, что финны вполне удовлетворены решением о вступлении НАТО.

– Это четкий сигнал о том, что люди считают членство в НАТО хорошим выбором для Финляндии, – резюмирует Сярккя.

Членство Финляндии в НАТО началось чуть более трех месяцев назад, 4 апреля.