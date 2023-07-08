Зеленский опубликовал обращение к украинцам с острова Змеиный в 500-й день войны

„Я хочу поблагодарить с этого места победы каждого нашего воина за эти 500 дней. Наши вооруженные силы, наша разведка, Нацгвардия, наши пограничники, Служба безопасности Украины, Нацполиция, наши связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои, и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет почетом для тех, кто отдал жизнь за Украину“, — сказал президент.