Бывшие главы армий стран Балтии, Польши и США: Украина должна стать членом НАТО

В открытом письме, адресованном руководителям и правительствам стран НАТО, подчеркивается, что члены Североатлантического альянса должны уважать данное в Бухаресте в 2008 году обещание относительно вступления Украины в организацию.

„Украина продемонстрировала волю и приверженность обеспечению своей независимости и безопасности других европейских стран. Украина показала, что выступает за демократические принципы и ценности, зарекомендовала себя как надежный партнер и союзник НАТО, несмотря на вопиющую военную деятельность России, военные преступления и нарушения международного права“, — говорится в обращении.

„НАТО должно принять Украину в качестве полноправного члена. Только так можно обеспечить мир в Европе и противостоять российской агрессии“, — подчеркивают подписавшиеся.

Обращение подписали бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал (в запасе) Рихо Террас, бывший командующий Силами обороны Польши генерал (в запасе) Мечислав Гоцул, бывший командующий Силами обороны Латвии генерал-лейтенант (в запасе) Раймондс Граубе, бывший командующий Силами обороны Литвы генерал-лейтенант (в запасе) Витаутас Йонас Жукас, бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант (в резерве) Бен Ходжес и бывший командующий силами специального назначения США в Европе генерал-майор (в запасе) Майкл С. Репасс.