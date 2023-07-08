Заявлял ли Байден, что он продал много государственных секретов?
В конце июня 2023 года завирусился ролик, в котором президент США, якобы не знавший о включённом микрофоне, признаётся в продаже американских гостайн. Мы проверили достоверность видео.
Запись разошлась по соцсетям 27 июня. В многочисленных публикациях сообщается, что на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США произнёс: „Я продал много государственных секретов и много очень важных вещей“. Нередко фразу обрезают, оставляя лишь часть про гостайны. Более полный перевод всех слов Джо Байдена из 14-секундного ролика появился в Telegram-канале „Пул N3“ (218 000 просмотров на момент написания этого разбора): „Я просто поблагодарил. В любом случае я начал без тебя. Я продал много государственных секретов и много очень важных вещей. И мы поделились“.
По данным сервиса TGStat, к моменту написания этого разбора в Telegram было размещено более 450 публикаций о признании Байдена, которые в общей сложности набрали более 7 млн просмотров. Наиболее популярными стали публикации каналов „Прямой эфир» (999 000 просмотров), „Россия сейчас» (362 000), „Путин в Telegram» (299 000), „Наблюдатель» (265 000), „Правдивости» (257 000), „Дмитрий Василец» (231 000), Voblya (180 000), „Пуля» (173 000) и „Дядя Слава» (168 000). Издания „Российская газета» и AfterShock, а также телеведущий Руслан Осташко предположили, что Байден считал беседу частной и не знал о работающем микрофоне. Во многих постах отмечается: „Особенно хорош в этой сцене взгляд лидера Индии Моди после слов американского президента“, а где-то вообще считают, что индийский политик „чуть со стула не упал». Авторы некоторых публикаций предлагают объявить Байдену импичмент за его „признание в преступлении“, якобы потрясшее многих американцев, которые теперь находятся „в шоке». О публичном признании также рассказали газета „Комсомольская правда» и телеканал „Царьград–ТВ». Кроме того, вирусный ролик встречается во „ВКонтакте» и Twitter — например, пост консервативного блогера и телеведущего Бенни Джонсона в этой соцсети набрал более 5 млн просмотров, а запись аккаунта RNC Research, управляемого представителями Республиканской партии США, — более 10 млн.
Разошедшийся ролик был записан 23 июня 2023 года во время встречи американского президента и индийского премьера с главами технологических компаний в Белом доме. Например, по правую руку от Моди можно увидеть генерального директора Apple Тима Кука. Вирусное видео представляет собой лишь фрагмент оригинальной записи мероприятия, опубликованной на YouTube-канале администрации президента США 26 июня. Общая продолжительность видео составляет 6 минут 45 секунд, а резонансные слова Байден произнёс в самом начале. Если послушать запись целиком, то можно услышать, как президент сразу же заявляет, что утверждение о продаже гостайн — это лишь шутка.
Я просто благодарил… В общем, я начал без вас, и я продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы делились. А теперь все шутки в сторону. Смотрите, мы объединяемся, чтобы проектировать и разрабатывать новые технологии, которые изменят жизнь наших людей по всему миру. И вместе мы привлекаем частных и государственных партнёров, чтобы сделать это возможным, включая запуск новой программы между Индией и Америкой — [для] американских астронавтов, индийских астронавтов, а также предпринимателей, учёных, студентов.
Это же подтверждает и стенограмма встречи, с которой можно ознакомиться на официальном сайте Белого дома. В ней присутствует даже оговорка Байдена в начале его речи («Так. Мы…“), которую вырезали из видеозаписи.
Показательно, что в Twitter упомянутые выше Бенни Джонсон и аккаунт RNC Research также выложили скриншоты стенограммы, но при этом обрезали абзац, где Байден называет свою реплику о продаже государственных секретов шуткой. В общей сложности два твита набрали почти 1,5 млн просмотров.
Фактчекеры из агентства dpa уточнили, что на самом деле в своей фразе Байден обращался к журналистам, пришедшим на мероприятие чуть позже. Судя по всему, именно к ним относились слова „Я начал без вас“, а далее президент в шутку рассказал о том, что пропустили представители СМИ. При этом видно, что все находящиеся в тот момент в кадре люди, включая Моди, посмеялись.
Таким образом, прокремлёвские СМИ и Telegram-каналы, а также прореспубликанские блогеры в очередной раз распространили фрагмент выступления Байдена, из которого вырезали момент, меняющий суть его фразы. Ранее „Проверено“ разбирало несколько других вырванных из контекста заявлений действующего президента-демократа. Например, Байден якобы сообщал, что ему пару раз вскрывали черепную коробку для нахождения мозга. Кроме того, он якобы случайно призывал голосовать за Дональда Трампа и сказал темнокожей девушке, что если бы она была его белой дочерью, то её бы не остановила полиция. Также не раз расходились видео, на которых Байден якобы просит не прыгать невидимых людей.
Итог: Вырвано из контекста