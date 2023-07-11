Индиана Джонс уже не тот? Кинокритик рассказал, почему новый фильм местами вызывает испанский стыд

Вот мне, знаете, кажется, что нам всем не хватает смирения. Я не в христианском смысле слова, а даже если и в нём – для разнообразия можно. Не хватает смирения признать, что сорокалетнему мужчине не пробежать стометровку наравне с двадцатилетним. Что пятидесятилетнему мужчине сложно соперничать с тридцатилетним за сердце и другие части тела аналогичной тридцатилетней красавицы. Что восьмидесятилетнему мужчине не стоит пытаться делать то, что у него же легко получалось в возрасте сорока лет. Это неизбежный ход времени, нужно это принять и перейти на какие-то другие уровни, что ли.

Возможно, Харрисон Форд не хотел, я не знаю. Возможно, продюсеры потратили годы и годы на то, чтобы его уговорить. Возможно, гонораром за этот фильм он обеспечил старость свою, своих детей и внуков на три тысячи лет вперед, я не знаю. Если так, то он большой коммерческий молодец. Но общее ощущение от пятого фильма про Индиану Джонса заключается в том, что авторам франшизы следовало бы остановиться после третьего. И по-человечески очень понятно, что они не смогли этого сделать, и нужно признать, что они очень старались, и получилось у них лучше, чем с четвертым кино. Или вот знаете, сделать бы как с Джеймсом Бондом – оставить бренд персонажа, но не привязываться к какому-то конкретному актеру. Думаю, зрители бы приняли такой маневр, а фильму бы это пошло на пользу.

Ну потому что, как это не прискорбно говорить, смотреть на восьмидесятилетнего Харрисона Форда в приключенческом фэнтезийном боевике – немножко piinlik – не могу подобрать русского слова, с равной адекватностью выражающего все оттенки ощущений. Понимаешь, что все это мир кино, что все это весьма условно, что нужно дать допуск фантазии, но все равно, выглядит, мягко говоря, не очень.