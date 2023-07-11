Индиана Джонс уже не тот? Кинокритик рассказал, почему новый фильм местами вызывает испанский стыд
Писатель и кинокритик П.И. Филимонов посмотрел новый „Индиана Джонс и колесо судьбы“ и готов рассказать, так ли хорош фильм, как его культовые предшественники.
Вот мне, знаете, кажется, что нам всем не хватает смирения. Я не в христианском смысле слова, а даже если и в нём – для разнообразия можно. Не хватает смирения признать, что сорокалетнему мужчине не пробежать стометровку наравне с двадцатилетним. Что пятидесятилетнему мужчине сложно соперничать с тридцатилетним за сердце и другие части тела аналогичной тридцатилетней красавицы. Что восьмидесятилетнему мужчине не стоит пытаться делать то, что у него же легко получалось в возрасте сорока лет. Это неизбежный ход времени, нужно это принять и перейти на какие-то другие уровни, что ли.
Возможно, Харрисон Форд не хотел, я не знаю. Возможно, продюсеры потратили годы и годы на то, чтобы его уговорить. Возможно, гонораром за этот фильм он обеспечил старость свою, своих детей и внуков на три тысячи лет вперед, я не знаю. Если так, то он большой коммерческий молодец. Но общее ощущение от пятого фильма про Индиану Джонса заключается в том, что авторам франшизы следовало бы остановиться после третьего. И по-человечески очень понятно, что они не смогли этого сделать, и нужно признать, что они очень старались, и получилось у них лучше, чем с четвертым кино. Или вот знаете, сделать бы как с Джеймсом Бондом – оставить бренд персонажа, но не привязываться к какому-то конкретному актеру. Думаю, зрители бы приняли такой маневр, а фильму бы это пошло на пользу.
Ну потому что, как это не прискорбно говорить, смотреть на восьмидесятилетнего Харрисона Форда в приключенческом фэнтезийном боевике – немножко piinlik – не могу подобрать русского слова, с равной адекватностью выражающего все оттенки ощущений. Понимаешь, что все это мир кино, что все это весьма условно, что нужно дать допуск фантазии, но все равно, выглядит, мягко говоря, не очень.
Притом, что съемочная группа, напротив, старалась прямо очень. Сценарий скроен по классическим лекалам франшизы, с захватывающим интро, которое потом оказывается связанным с основной историей, использована известная историческая загадка-реалия, актерский состав прекрасен, главного злодея немного стандартно, но, как обычно, безупречно играет Мадс Миккельсен, но, конечно, особенно божественна Фиби Уоллер-Бриджес в образе спутницы и крестной дочери Джонса.
Так что, помимо собственно старенького дедушки Форда, к испанско-стыдным моментам фильма можно отнести разве что появление в финале лично Архимеда, который, разумеется, чуть что, сразу кричит „Эврика“ и получает часть своих изобретений из будущего – все как мы любим.
В общем, конечно, фильм стоит посмотреть только для того, чтобы понять, что мертвое должно оставаться мертвым, и какова бы ни была прелесть искусственной регенерации трупов, даже с Фиби Уоллер-Бриджес в роли патологоанатома, все-таки это противоестественно, нужно смириться и принять данность. У всего есть свой конец, и эта франшиза закончилась в 1989 году.