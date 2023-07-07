07.07.2023, 14:45
Европейскому совету понадобилось пять месяцев, чтобы не ответить евродепутату Паэту ничего, кроме „бла-бла-бла“(8)
В феврале этого года 51 депутат Европарламента во главе с Урмасом Паэтом поинтересовались, как продвигается идея направить замороженные средства россиян на помощь Украине. Среди подписавших послание были все эстонские депутаты, кроме Яны Тоом.
В феврале прошлого года западные страны заблокировали в своих банках почти 300 миллиардов евро активов, принадлежащих российскому Центробанку, фондам и бизнесменам. Тем самым союзные страны надеялись повлиять на Кремль, который начал военные действия в Украине.