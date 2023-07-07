Не клюй мою вишню! Мужчина расстреливает птиц на глазах у детей

Вчера вечером Эстонское общество защиты диких животных (Eesti metsloomaühing) получило тревожное сообщение: в Пайде (Пеэтри 4/3) хозяин стоит в окне и отстреливает из пневматического ружья птиц. Таким образом он защищает свой двор, так как ему не нравится, что птицы клюют его вишню.

Все происходило на глазах информатора и его ребенка. „Ребенок, конечно, ужасно испугался, а земля была усыпана мертвыми птицами“, - рассказала руководитель общества Вирге Вызуялг.

„Все это крайне тревожно, и особенно печально потому, что там рядом находится детский сад, и тушки птиц остаются на глазах детей“, - отметила она и добавила, что теперь понятно, откуда и раньше в округе появлялись убитые птицы.

„Вся эта деятельность совершенно ужасающая. Если ты хочешь защитить свой сад, то накрой деревья сеткой. Сегодня утром к нам был и второй звонок: человек сообщил, что такое же происходило и в прошлом году — тогда пули получали кошки, которые оказывались во дворе“, - добавила Вирге.

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