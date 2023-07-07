МНЕНИЕ | Рийбе: 300 000 евро превратили противников внеочередного конгресса в его ярых сторонников

В четверг небольшой шторм потряс эстонские СМИ, когда появилась новость о том, что ранее поддерживавший крупными суммами партию Отечество Парвель Пруунсильд (партия Отечество) сделал Центристской партии Эстонии пожертвование в размере 300 000 евро. В четверг утром правление Центристской партии собралось, чтобы подробно обсудить этот вопрос и приняло решение вернуть пожертвование. Собравшееся правление имеет мандат, предоставленный Конгрессом, имеет законное право принимать решения, члены доверяют правлению, и это как раз подходящее место для обсуждения подобных вопросов. Во всем этом не было бы никакой новостной ценности, если бы не последовавшие за этим эмоциональные заявления изнутри партии, которые, мягко говоря, вызывают удивление.

Что касается пожертвований, следует согласиться с тем, что последние крупные скандалы, потрясшие Центристскую партию, были связаны, прежде всего, с темой пожертвований и их предысторией. Естественно, что правление очень осторожно в подобных ситуациях, контролирует все обстоятельства, и такое крупное пожертвование вызывает вопросы и требует незамедлительного обсуждения. Если правление приняло такое решение сегодня, то, учитывая недавнее прошлое, все понятно. В то же время, если посмотреть на более широкое политическое измерение, то Центристская партия Эстонии в последнее время прилагает большие усилия, чтобы избавиться от бремени Консервативной народной партии Эстонии, но на фоне этого спора остается непонятным, какой сигнал принятие пожертвования дало бы обществу.

Также в недавней борьбе с повышением налогов Партией реформ мы пытались показать, что ведем себя иначе, чем другие партии парламентской оппозиции. Но вчера нам пытались дать понять, что если речь идет о пакетном пожертвовании от так называемой оппозиции, то „так оно и должно быть“. Так дела не делаются!