МНЕНИЕ | Рийбе: 300 000 евро превратили противников внеочередного конгресса в его ярых сторонников(7)
Возврат пожертвования правлением не отнимает деньги из существующего бюджета Центристской партии Эстонии, поэтому организация ничего не теряет, отмечает Яанус Рийбе.
В четверг небольшой шторм потряс эстонские СМИ, когда появилась новость о том, что ранее поддерживавший крупными суммами партию Отечество Парвель Пруунсильд (партия Отечество) сделал Центристской партии Эстонии пожертвование в размере 300 000 евро. В четверг утром правление Центристской партии собралось, чтобы подробно обсудить этот вопрос и приняло решение вернуть пожертвование. Собравшееся правление имеет мандат, предоставленный Конгрессом, имеет законное право принимать решения, члены доверяют правлению, и это как раз подходящее место для обсуждения подобных вопросов. Во всем этом не было бы никакой новостной ценности, если бы не последовавшие за этим эмоциональные заявления изнутри партии, которые, мягко говоря, вызывают удивление.
Что касается пожертвований, следует согласиться с тем, что последние крупные скандалы, потрясшие Центристскую партию, были связаны, прежде всего, с темой пожертвований и их предысторией. Естественно, что правление очень осторожно в подобных ситуациях, контролирует все обстоятельства, и такое крупное пожертвование вызывает вопросы и требует незамедлительного обсуждения. Если правление приняло такое решение сегодня, то, учитывая недавнее прошлое, все понятно. В то же время, если посмотреть на более широкое политическое измерение, то Центристская партия Эстонии в последнее время прилагает большие усилия, чтобы избавиться от бремени Консервативной народной партии Эстонии, но на фоне этого спора остается непонятным, какой сигнал принятие пожертвования дало бы обществу.
Также в недавней борьбе с повышением налогов Партией реформ мы пытались показать, что ведем себя иначе, чем другие партии парламентской оппозиции. Но вчера нам пытались дать понять, что если речь идет о пакетном пожертвовании от так называемой оппозиции, то „так оно и должно быть“. Так дела не делаются!
Как это принято в политике, сразу же последовали эмоции. В первую очередь председатель партии Юри Ратас выступил с письменным обращением, в котором перечислил даже статьи расходов, на которые могли бы пойти эти пожертвованные деньги. Например, на найм менеджеров по развитию в сельских местностях или на издание газеты „Kesknädal“. Это все здорово, но остается непонятным одно – если крупное пожертвование является единовременным, то почему предлагаются новые статьи расходов постоянных затрат? То, что такой подробный список этих возможных расходов уже существует, является сюрпризом. Означает ли такое принятие новых долгосрочных обязательств, что есть еще какие-то соглашения?
Ратас также заявил, что правление партии раскололось, и его обязанность как председателя партии состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить партию. Конечно, партия должна быть едина, но мне кажется, что если избранное Конгрессом правление приняло решение, то публичные обращения после него, показывание пальцем друг на друга, а также указания на отдельных личностей, например, непосредственно на Михаила Кылварта – никак не способствует достижению цели.
Возврат пожертвования правлением не отнимает деньги из существующего бюджета Центристской партии Эстонии, поэтому организация ничего не теряет.
Сегодняшние публичные заявления, безусловно, можно считать беспрецедентными, поскольку до сих пор Ратас оставался спокойным и избегал истерии. В то время как в течение последних нескольких месяцев несколько округов Центристской партии пытались проанализировать, вследствие чего было потеряно 10 мест в парламенте или почему поддержка нашей партии снизилась с 2017 года, подобные заявления не вызывали вопросов, но теперь, при споре вокруг пожертвования, ситуация почему-то изменилась.
Дебаты ведутся в двух направлениях: одни пытаются создать красивую картину того, что могла бы сделать Центристская партия Эстонии на пожертвованные 300 000 евро, а другие – не понимают основу для подобного пожертвования. Я считаю, что Центристская партия должна извлечь полезные уроки из этой ситуации и идти дальше единым целым.
К сожалению, масло в огонь подлил и Яанус Карилайд, который сразу же стал называть избранных членов правления и своих однопартийцев „русским крылом“. Разве это не раскалывает и не подрывает нашу партию? Навешивание ярлыков не должно быть частью современной политики, и что еще хуже – читать это от члена своей же партии. Это неправильно!
Вишенкой на торте было его громкое требование немедленно организовать конгресс. Такое изменение взглядов в течение нескольких часов сбивает с толку даже самых опытных политиков, и смена взглядов „как носков“ в итоге может само по себе стать посмешищем. Таким образом, спор вокруг пожертвования в размере 300 000 евро превратил категорического противника внеочередного конгресса в его ярого сторонника.
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