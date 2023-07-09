А что в Крыму? Правда ли, что пляжи закрыты, на мосту пробка и все боятся ударов ВСУ?

Мальдивы импортозамещенные

„Они эту рекламу выкидывают каждый день и каждый день под постом собирают кучу возмущенных комментариев по поводу цены, расположения и собственно самих домиков. И вот не понимают видимо люди ничего. Ну кто поедет за 7500 без питания в пустой щитовой покрашенный домик за х...ву (огромную - прим. RusDelfi) тучу сотен метров от моря? И это заметьте не отель, где есть хотя бы минимально какая-то территория, бассейн с хотя бы одной горочкой для детей, это просто тупо стоящие в ряд домики, как конура. И все. За что такие деньги непонятно, за дизайн? Так этим сейчас никого не удивить, он достаточно прост и посредственен, обычный отельный интерьер, ничего сверхъестественного. В той же Турции в 5* стоит столько номер в отеле, где есть все: и питание, и развлечения. Цена их домикам тыщи 2-3, не больше. И раз они так рьяно рекламятся тут, значит народу у них нет. Обычно, если место хорошее, то спрос на него дикий и все уже до конца сезона раскуплено и оно в рекламе не нуждается. А тут каждый день наяривают“ - пишет пользовательница Лена (орфография и пунктуация автора сохранены).