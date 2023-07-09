А что в Крыму? Правда ли, что пляжи закрыты, на мосту пробка и все боятся ударов ВСУ?
О том, что отдыхать в Крыму дешево и сердито, а главное - безопасно, российские туроператоры утверждают с самого начала войны в Украине. RusDelfi изучил местные чаты и группы в соцсетях и выяснил, что не так с рекламой „Крымских Мальдив“ и правда ли, что на Крымском мосту гигантские пробки.
Мальдивы импортозамещенные
О том, стоит ли ехать в Крым на отдых, россияне спорят в тематических группах Вконтакте и в Telegram-чатах. Так, пролистав ленту группы под названием Отдых/ Аренда жилья без посредников в Крыму, может создаться впечатление, что Россия действительно создала „свои Мальдивы“ - фотографии с домиками на берегу лазурного моря с белоснежным песком выглядят впечатляюще. Однако заглянув в комментарии, становится ясно, что все действительно не так однозначно.
Пользователи обвиняют администраторов сообщества в том, что реклама „Мальдив“ слишком агрессивна, а еще и не соответствует действительности.
„В августе 7500 (около 75 евро по курсу 7 июля - прим. RusDelfi) за домик? Ребята, вы серьёзно? Вы ничего не попутали: вы действительно „крымские Мальдивы“, или настоящие Мальдивы?“ - удивляется Наталия.
„Они эту рекламу выкидывают каждый день и каждый день под постом собирают кучу возмущенных комментариев по поводу цены, расположения и собственно самих домиков. И вот не понимают видимо люди ничего. Ну кто поедет за 7500 без питания в пустой щитовой покрашенный домик за х...ву (огромную - прим. RusDelfi) тучу сотен метров от моря? И это заметьте не отель, где есть хотя бы минимально какая-то территория, бассейн с хотя бы одной горочкой для детей, это просто тупо стоящие в ряд домики, как конура. И все. За что такие деньги непонятно, за дизайн? Так этим сейчас никого не удивить, он достаточно прост и посредственен, обычный отельный интерьер, ничего сверхъестественного. В той же Турции в 5* стоит столько номер в отеле, где есть все: и питание, и развлечения. Цена их домикам тыщи 2-3, не больше. И раз они так рьяно рекламятся тут, значит народу у них нет. Обычно, если место хорошее, то спрос на него дикий и все уже до конца сезона раскуплено и оно в рекламе не нуждается. А тут каждый день наяривают“ - пишет пользовательница Лена (орфография и пунктуация автора сохранены).
„Проезжали сегодня мимо этих домиков. Ездили в Оленевку. Глухомань редкая. Ни магазина, ни кафе. Воды-то фиг купишь. А до моря через поле минут 10“ - пишет Людмила (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пробки на въезде
Слухи о том, что на Крымском мосту огромные пробки своих подтверждений не нашли. Некоторые участники чатов даже возмущались - мол, это все украинцы придумывают фейки, чтобы людей отпугнуть. Даже сервис Google показал дорогу зеленым цветом. Однако пробка действительно существует - на подъезде к мосту. Об этом свидетельствуют как сообщения в чатах, так и видео в соцсетях.
Пользователи TikTok и Instagram тоже снимают пробку.
„1 июля, 8 утра, въезд на Крымский мост. Карта показывает протяженность пробки 6 километров. Масштаб пробки может продемонстрировать только дрон с воздуха. Автомобилей тысячи. В 11 утра появился автомобиль аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, они стали во главе колонны и стали раздавать людям воду“ - говорит автор одного из TikTok-видео.
А вот что написала по этому поводу Новая газета 5 июля: „На подъездах к Крымскому мосту до сегодняшнего дня был знатный затор. Людям в машинах в очереди раздавали воду, на трассе установили биотуалеты.
Большие пробки начали образовываться еще в конце июня из-за увеличения туристического потока и усилившихся мер безопасности — досмотр въезжающих на мост автомобилей тотальный.
Дошло до того, что Путин поручил со всех сторон оценить рисковую идею: направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России (оккупирован. Это значит — от Таганрога через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской и Геническ Херсонской областей“.
Закрытые пляжи
Сообщения о том, что часть пляжей в Крыму в этом году закрыта, можно встретить как в СМИ, так и в соцсетях. „Радио свобода“ утверждает, что в береговой зоне вырыты траншеи и ссылается на снимки со спутника.
„С конца прошлого года российские военные создают вдоль крымского побережья эшелонированную защитную полосу. На морском берегу вырыты десятки километров траншей, созданы минные поля и огневые точки, расставлены противотанковые бетонные заграждения. Из-за этого многие пляжи в западной части полуострова не смогут принять отдыхающих.
Согласно официальным данным, в этом году в Крыму будет недоступен каждый девятый пляж. Прошлым летом на полуострове работало 446 мест для купания, в этом сезоне пока открылся всего лишь 371 пляж, 18 еще на подходе“ - пишет издание.
Информацию о закрытии пляжей подтверждают и пророссийские блогеры. Так, автор блога на Яндекс.Дзен „Белкины новости из Крыма“ составила свой список закрытых пляжей.
„Крым открыт к посещению, а официальной информации особо нет. Сама искала. Поэтому по просьбам, решила узнать лично, что открыто, а что закрыто от Сак до Штормового. Расскажу кратко.
Поехали первым делом в село Молочное. Через Евпаторию и Уютное. До Уютного все пляжи открыты к посещению. На повороте на Заозерное нас остановили сотрудники ГИБДД, документы проверили и спросили „зачем едем и куда“. Они и предупреждают всех, что пляжи Молочного, Витино, Штормового и Поповки временно закрыты. Но мы все же съездили в два поселка.
В Молочное мы любим приезжать с лабрадором, людей здесь на пляже немного, песочек белый, инфраструктуры почти нет. Тихо и спокойно. Деревня эта мне очень нравится. Доехали почти до пляжа. Пляж пока закрыт. Ну и ладно!
В Витино мы заехали на самую окраину поселка, даже к пляжу не поехали. Все и так видно и понятно, с местным мужчиной поговорили в районе гостевых домов и коттеджей. Рассказал, что пляжи закрыты к посещению, да, деньги они теряют в гостевом бизнесе, но все понимают. Ждут, когда откроют.
В Штормовом и Поповке расположены одни из моих любимых пляжей в Сакском районе. Хотя наши, возле самих Сак, мне нравятся не меньше. Белоснежные пляжи в названных поселках тоже пока закрыты к посещению. Сами поселки открыты, естественно. Живут вполне обычной жизнью“.
Прифронтовая зона
О том, что отдыхающих в Крыму действительно стало меньше свидетельствуют комментаторы в местных сообществах Вконтакте. Так, в группе „Подслушано Ялта“ пользователь Иван С. утверждает, что до войны людей было намного больше. А на аргументы о заполненных пляжах говорит, что это вполне могут быть местные. „Крым-то живет от туристов, и как бы алчно это не звучало - платежеспособных туристов! И к моему сожалению уже второй год таких туристов всё меньше и меньше, у меня мама работает экскурсоводом и у неё работы сейчас очень мало. Например, до войны на Севастополь или Бахчисарай отправляли по несколько спринтеров в день, а сейчас еле „восьмиместник“ собирается), я сам работаю в сфере трансфера, и с уверенностью могу сказать, что с работой стало хуже. Тем более главная артерия - аэропорт уже второй год не работает, очень мало состоятельных людей готовы двое суток добираться поездом/машиной/автобусом, от этого и наши гостиницы страдают.
Не будем забывать просто про человеческий фактор, люди попросту боятся ехать отдыхать в прифронтовую зону - я имею ввиду сам Крым, а не именно Ялту. Поэтому смешно наблюдать за такими комментаторами, которые пишут что людей много и Ялта процветает. Я безумно люблю Крым и свой город в частности, но мне больно смотреть как это все затухает от недостатка туристов“
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