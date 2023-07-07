ФОТО | В Ласнамяэ появился новый мост, который является отличной смотровой платформой

Вице-мэр Владимир Свет рассказал, что строительство соединяющего три района почти девятикилометрового Глинтового парка является одним из проектов Зелёной столицы Европы. „Мы хотим превратить парковую зону вдоль плитнякового глинта в целостное и интегрированное место отдыха, которое поможет сохранить биоразнообразие в столице и повысить экологическую сознательность жителей города. Строительство моста Паэвялья с открывающимися с него прекрасными видами является одной из составляющих реализации этих планов и, несомненно, позволит привлечь больше людей на просторы городской природы“, – сообщил Свет.

Мост длиной 6 и шириной 2,5 метра построен из железобетона и установлен на встроенные в глинт опорные блоки. Ограждение моста выполнено из стали с необработанной поверхностью, а поручни – из термически обработанного ясеня.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко пояснила, что мост Паэвялья является частью коридора движения по плитняковому глинту. „Самодельный мостик, перекинутый через расщелину глубиной более трех метров, был далеко не безопасным для пешеходов и велосипедистов. Завершенный к сегодняшнему дню мост безопасен для посетителей и позволяет насладиться открывающимся с него прекрасным видом на Таллинн“, - добавила Юрченко.

Стоимость начатых весной строительных работ составила около 118 000 евро.

Планируемый Глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе к мосту Палласти, вдоль улицы Ласнамяэ, через улицу Валге к Нарвскому шоссе. Основную часть Глинтового парка сформирует глинт Сухкрумяэ, начинающийся от улицы Мяэ. Глинт несет важную историко-культурную роль: там в известняковых карьерах издавна добывался известняк, который использовался для строительства зданий и укреплений по всей Эстонии. Парк протянется вдоль обрыва до долины реки Пирита.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.