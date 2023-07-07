Администрация США подтвердила информацию о тайных переговорах отставных дипломатов с Лавровым
Представители администрации президента США в четверг подтвердили сообщение телеканала NBC о том, что несколько ветеранов внешнеполитического истеблишмента США в последние месяцы пытались наладить неофициальный альтернативный канал переговоров с Россией и, в частности, в апреле встретились в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Белый дом, по информации NBC, знал об этих контактах, но не инициировал и не давал на них добро.
Именно это после выхода публикации NBC в комментариях другим изданиям представители Белого дома и Госдепартамента сообщили: они знали о переговорах, но держали дистанцию, передает Би-би-си
В интервью телеканалу CBS это сказал представитель Совета по национальной безопасности при администрации президента Джон Кирби.
„Но я хотел бы подчеркнуть, что мы не побуждали к этим переговорам, не инициировали их, и мы не поддерживали их каким-либо активным образом“, — добавил Кирби.
Пресс-служба Госдепартамента на запрос агентства Reuters ответила то же самое: „Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии“.
И Кирби, и пресс-служба Госдепартамента напомнили о провозглашенном президентом Джо Байденом принципе: никаких переговоров об Украине без участия Украины — „nothing about Ukraine without Ukraine“.
Пресс-служба Госдепартамента добавила, что США продолжат помогать Украине оружием, чтобы на будущих мирных переговорах с Россией она смогла выступать с позиции силы.