МНЕНИЕ | Нарва как место формирования нового эстонского патриотизма

Государству стоило бы обратить пристальное внимание на формирование т.н. нарвского патриотизма. В последнее время он всё чаще проявляется в виде акций по восстановлению Старого города, культурных мероприятий и просто дискуссий в социальных сетях о том, как сделать город лучше. При этом всё это ведётся именно в духе общеэстонских ценностей, без отсылок к тому, что „за рекой всё лучше“ или „наши вернутся и всё устроят“, пишет публицист Дмитрий Иванов.