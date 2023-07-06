Лукашенко: переговоры по Украине могут начаться осенью

Лукашенко считает, что Беларусь находится в переговорном процессе, но на данный момент он зашел в тупик: „Но мы - в этом переговорном процессе. Я исхожу из того, что первые три раунда прошли на территории Беларуси“.



„К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна“, - сказал президент Беларуси.



Лукашенко не считает, что стороны соберутся в Москве или Минске, но не это важно. „Главное, чтобы этот конфликт прекратился“, - подчеркнул он.



Глава белорусского государства также отметил, что важно не упустить момент для проведения переговоров, ведь ситуация очень динамично меняется, в том числе и на поле боя.