Лукашенко: переговоры по Украине могут начаться осенью(10)
В четверг на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями зарубежных и белорусских СМИ он ответил на вопрос о перспективах возобновления переговорного процесса по Украине, передает сайт президента Беларуси.
Лукашенко считает, что Беларусь находится в переговорном процессе, но на данный момент он зашел в тупик: „Но мы - в этом переговорном процессе. Я исхожу из того, что первые три раунда прошли на территории Беларуси“.
„К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна“, - сказал президент Беларуси.
Лукашенко не считает, что стороны соберутся в Москве или Минске, но не это важно. „Главное, чтобы этот конфликт прекратился“, - подчеркнул он.
Глава белорусского государства также отметил, что важно не упустить момент для проведения переговоров, ведь ситуация очень динамично меняется, в том числе и на поле боя.
„Поэтому нужно пользоваться моментом. Потому что динамика бешеная. Развитие ситуации мгновенное порой, и этим нужно воспользоваться“, - подчеркнул Лукашенко.
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