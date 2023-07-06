Россия высылает 9 финских дипломатов и закрывает консульство в Петербурге

МИД России объявил о высылке из страны девяти сотрудников финских дипмиссий в ответ на действия Финляндии. Решение о высылке коснется сотрудников как посольства Финляндии в Москве, так и генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Также с 1 октября Россия отзывает своё согласие на деятельность генеральногоо генконсульства Финляндии в Петербурге. Ведомство обосновало свое решение о высылке „конфронтационной политикой“ финской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня рассказала, что посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему вручили ноту о решении РФ.

Представитель пресс-службы МИД Финляндии Танели Добровольски рассказал Новостям Yle, что до решения российской стороны в московском посольстве и генконсульстве в Петербурге работали 57 направленных из Финляндии специалистов.

„Сокращение количества работников, естественно, ослабит рабочие возможности представительств. Диммиссии будут продолжать работать в обычном режиме в условиях своих ресурсов и приоритетности задач“, – сообщил Добровольски.

6 июня Финляндия объявило, что высылает из страны девять сотрудников посольства РФ. По данным финской полиции безопасности, они занимались разведывательной деятельностью. После этого МИД РФ пообещал „соответствующий ответ“ на решение Финляндии. Министр иностранных дел Пекка Хаависто, в свою очередь, заверил, что Финляндия готова к ответу России.

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