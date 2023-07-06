Правда ли, что иракца, сжёгшего Коран в Швеции, выдвинули на Нобелевскую премию мира?

Депутат Андре Овстегард действительно существует (его полное имя — Фредди Андре Овстегард), однако это не шведский, а норвежский политик — в местном парламенте он работает с 2017 года. Найти какие-либо его заявления о выдвижении Момики на Нобелевскую премию в официальных и/или авторитетных источниках у „Проверено“ не получилось. Более того, 29 июня, в день появления новости в СМИ и Telegram-каналах, Овстегард рассказал у себя в фейсбуке*, что ушёл в отпуск.

Наиболее раннюю публикацию об инициативе Овстегарда вместе с его вирусной цитатой „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ — там пост появился 29 июня 2023 года в 11:33 по московскому времени и набрал 16 000 просмотров. В описании этого канала подчёркивается выдуманная природа всех записей: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.

Когда шутка стала расходиться, автор высмеял некоторые каналы и издания, где её выдавали за настоящую новость. Например, пост канала „Топор 18+“ он прокомментировал так: „О — оперативность“, а фрагмент эфира „Первого канала“ — так: „Подливаем масла в огонь“. Когда появились сообщения о штурме посольства Швеции в Ираке, создатель канала „а вот мой яндекс кошелёк“ написал: „Надеюсь, это не из-за меня“. Чуть позже он поделился фрагментом публикации Readovka о том, что последней каплей для иракцев могло стать предложение якобы шведского депутата, и прокомментировал это словами: „Ой, всё“.

Вероятно, за основу сатирической публикации взята реальная новость 2019 года. Тогда Овстегард с двумя коллегами выдвинул на Нобелевскую премию мира шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Норвежский депутат объяснил своё решение тем, что девушка объединила тысячи других школьников в стремлении остановить глобальное изменение климата, а её инициативы вносят большой вклад в достижение мира во всём мире. У себя в твиттере Тунберг назвала номинацию честью и поблагодарила за неё. При этом даже четыре года назад некоторые СМИ (например, Sputnik) неверно называли Овстегарда шведским депутатом.

„Проверено“ разобрало уже более десятка случаев, когда сатирические новости от „а вот мой яндекс кошелёк“ выдавались за настоящие. Примечательно, что недавно мы разбирали другую выдумку этого канала, связанную с сожжением, — якобы певец Шарлот пожаловался, что после уничтожения своего российского паспорта не может покинуть аэропорт Еревана из-за отсутствия документов.

Таким образом, владельцы крупнейших русскоязычных Telegram-каналов и редакторы российских телевизионных программ в очередной раз не нашли первоисточник сатирической новости, что не помешало им рассказать о ней как о реальной на многомиллионную аудиторию.

Итог: Сатирические новости