МНЕНИЕ | Владимир Свет: „Лучше жесткие ограничения сейчас, чем более дорогой и долгий ремонт дорог“

Мы регулярно проводим мониторинговые совещания, на которых вместе с коллегами из департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, транспортного департамента и акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) анализируем текущую ситуацию и планируем возможные меры смягчения дорожной обстановки в городе. Одно из таких решений уже внедрено: расписание нескольких автобусных маршрутов в центре города было уплотнено, то есть автобусы теперь ходят чаще, чем обычно.

Строительство нескольких крупных объектов в центре города специально запланировано на одно время и происходит в основном летом после окончания Праздника песни и танца, когда стройка минимально мешает дорожному движению. Можно задаться вопросом, можно ли было выполнить работы по строительству трамвайной линии в Старый порт и реконструкцию улиц Пронкси и Йыэ в разные годы. Всегда есть теоретический выбор: либо значительные ограничения, действующие, например, в течение трех лет, либо более строгие ограничения, но в течение более короткого периода.

Мы пошли по второму пути, чтобы движение в городе было нарушено в течение более короткого периода. Нельзя не упомянуть и бюджетный аспект: если бы мы отложили такие крупные объекты на несколько лет, это привело бы к гораздо большим расходам для городского бюджета.

Строительство – это динамичный процесс. Даже при очень хорошем планировании могут возникнуть непредвиденные ситуации. По первоначальным планам трамвайное движение должно было быть восстановлено в середине сентября, но сейчас мы достигли соглашения с подрядчиком о том, что оно будет восстановлено к началу учебного года в первых числах сентября.