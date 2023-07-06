МНЕНИЕ | Владимир Свет: „Лучше жесткие ограничения сейчас, чем более дорогой и долгий ремонт дорог“(6)
На этой неделе начался новый этап строительства трамвайной линии в Старый порт – перекресток Хобуяама был закрыт для автомобилей и общественного транспорта. Кроме того, продолжается реконструкция улиц Пронкси и Йыэ, а на другом конце центра города началось строительство двухуровневой развязки железнодорожного переезда Тонди. Ситуация с дорожным движением сложная, но невозможно строить такие крупные объекты, не влияя движение в городе.
Мы регулярно проводим мониторинговые совещания, на которых вместе с коллегами из департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, транспортного департамента и акционерного общества Tallinna Linnatransport (TLT) анализируем текущую ситуацию и планируем возможные меры смягчения дорожной обстановки в городе. Одно из таких решений уже внедрено: расписание нескольких автобусных маршрутов в центре города было уплотнено, то есть автобусы теперь ходят чаще, чем обычно.
Строительство нескольких крупных объектов в центре города специально запланировано на одно время и происходит в основном летом после окончания Праздника песни и танца, когда стройка минимально мешает дорожному движению. Можно задаться вопросом, можно ли было выполнить работы по строительству трамвайной линии в Старый порт и реконструкцию улиц Пронкси и Йыэ в разные годы. Всегда есть теоретический выбор: либо значительные ограничения, действующие, например, в течение трех лет, либо более строгие ограничения, но в течение более короткого периода.
Мы пошли по второму пути, чтобы движение в городе было нарушено в течение более короткого периода. Нельзя не упомянуть и бюджетный аспект: если бы мы отложили такие крупные объекты на несколько лет, это привело бы к гораздо большим расходам для городского бюджета.
Строительство – это динамичный процесс. Даже при очень хорошем планировании могут возникнуть непредвиденные ситуации. По первоначальным планам трамвайное движение должно было быть восстановлено в середине сентября, но сейчас мы достигли соглашения с подрядчиком о том, что оно будет восстановлено к началу учебного года в первых числах сентября.
Зона строительных работ не является непроходимой: обеспечивается проход для пешеходов и велосипедистов. Разумеется, там, где работа ведется с более крупными трубами, расположенными глубоко под землей, ситуация сложнее, но в целом мы стараемся обеспечить нормальное передвижение людей. Фронт работ также постоянно движется, поэтому маршрут передвижения пешеходов может меняться – я надеюсь на понимание, потому что строители делают все возможное.
То же самое относится и к транспортным средствам местных жителей и обслуживающему транспорту. Строительная деятельность влияет на работу предприятий на затронутых ремонтом улицах. Но будем честны: помеха временная, а новое, качественное и зеленое городское пространство поможет предпринимателям зарабатывать больше денег. В центре Таллинна есть несколько мест, где магазины или кафе очень быстро вымирают. Я подозреваю, что одной из причин этого является устаревшее городское пространство. Мы работаем над тем, чтобы улицы были такими, чтобы людям хотелось проводить на них время, а не просто проезжать на автомобиле.
Кроме того, я хочу подчеркнуть, что мы открываем участки улиц для движения, как только это становится возможным. Примерно через неделю мы откроем для движения перекрестки Пронкси-Гонсиори и Пронкси-Рауа. Это изменение не окажет существенного влияния на общее движение в Таллинне, но оно принесет облегчение местным предприятиям: например, курьерам будет легче забирать заказы с кафе и ресторанов.
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