В суде Киева прогремели два взрыва. Есть погибший и раненые(16)
Обвиняемый в теракте устроил взрыв в Шевченковском суде Киева. Он погиб, двое полицейских ранены.
По предварительной информации, его устроил мужчина, которого доставили на заседание.
По словам источника „Украинской правды“, в суде взорвался пока неустановленный предмет — вероятно граната.
По данным изданий РБК-Украина и „Страна“, взрыв устроил боец добровольческого батальона „Січ“ Игорь Гуменюк, которого обвиняют в теракте во время митинга перед Верховной радой Украины в 2015 году. Акцию организовала партия „Свобода“ против имплементации в Конституцию особого статуса Донбасса. Тогда, по версии следствия, Гуменюк бросил гранату в сотрудников Нацгвардии. В результате теракта погибли трое нацгвардейцев. Еще около 140 человек получили ранения.
Сегодня суд должен был продлить Гуменюку меру пресечения — он содержится в следственном изоляторе, рассказали „Ґратам“ в суде.
Источник „Страны“ утверждает, что Гуменюк закрылся в туалете с двумя конвоирами и устроил взрыв.
Позже Офис генпрокурора Украины подтвердил, что взрыв произошел в туалете суда при попытке побега обвиняемого, которого доставили на судебное заседание.
Игорь Гуменюк, который устроил взрыв, погиб. По предварительным данным, при втором взрыве он покончил с собой, уточнил глава МВД Игорь Клименко. В результате ранения получили два сотрудника Корпуса оперативно-внезапного действия
По факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенного способом опасным для жизни людей, начато досудебное расследование.
(„Медуза“)