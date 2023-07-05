Финский банк разрешил другу Путина Борису Ротенбергу вывести деньги за четыре дня до того, как он попал под санкции ЕС

В мае 2020 года правление банка решило прекратить оказывать Ротенбергу услуги и закрыть его счет из-за санкций США, введенных против бизнесмена в 2014 году. Но затем это решение несколько раз откладывалось.

По информации издания, весной 2022 года комплаенс банка давал рекомендацию, согласно которой предлагалось отказать в выдаче средств Борису Ротенбергу. Но бизнесмену все равно позволили вывести деньги после того, как он подписал документ, в котором пообещал не переводить средства в Россию или Беларусь.

4 апреля Ротенберг получил деньги, а уже 8 апреля против него ввел санкции ЕС, среди которых был запрет на финансовые операции в странах Евросоюза. Почему банк решил не следовать рекомендациям, неизвестно. Какую сумму вывел Борис Ротенберг, также не сообщается.

Борис Ротенберг публикацию Ilta-Sanomat не комментировал.

Борис Ротенберг много лет знаком с Владимиром Путиным. В 1991 году он переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена. В 1998 году бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург. С начала 2000-х годов у него есть финский паспорт.

В сентябре 2022 года власти Финляндии арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов. Эта мера коснулась компании Långvik Capital, связанной с Ротенбергами. Ей принадлежат доли в отеле Långvik и крупнейшем ледовом стадионе страны Helsinki Hall, ранее известном как Hartwall Arena.