„Разум не преодолеет травму, если потерять веру“. Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?

Но Роман не унывает, с честью и оптимизмом проходя этапы протезирования. В соцсетях он показал, как тренируется на велотренажёре, затем — как выполняет различные упражнения для восстановления.

„Ох уж непросто это всё… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой“, — написал Костомаров.

Коллеги Романа, Илья Авербух и Максим Траньков, высказали осторожную уверенность, что он даже сможет вернуться на лёд. Но действительно ли это возможно в его случае? „Чемпионат“ выяснил у экспертов.

Реально ли кататься на протезах?

Безусловно, можно, и миру известны примеры. В британском аналоге „Ледникового периода“ со специальным протезом для фигурного катания выступала легкоатлетка-паралимпийка Стефани Райд, чуть раньше — бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс. Также вернулся на лёд американский хоккеист Крэйг Каннингем.

Но все они лишились только одной конечности, тогда как Костомарову пришлось ампутировать обе.

Игорь Рудяков, спортивный невролог:

„Катание на коньках с ампутацией ног представляет значительные трудности. Если в протезе есть коленный сустав, это улучшает контроль над телом, и некоторые базовые движения на льду могут быть выполнены. Тем не менее балансирование становится сложнее, так как контроль над протезом ограничен. Человек с протезом не сможет выполнять сложные вращения и прыжки, а имеет возможность только скользить по льду. Когда контроль над голеностопным суставом отсутствует (в этом случае, при ампутации), это затрудняет балансирование на льду. Но, несмотря на все трудности, со временем и поддержкой близких на тренировках можно достичь базовых знаний и навыков катания на коньках с ампутированными ногами“.

Вопрос также переносится из физической области в психологическую, ведь потеря конечностей — тяжёлое моральное испытание для любого человека. Тем более для фигуриста, который добился главных наград, выступая на льду.