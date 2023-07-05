Правда ли, что мощи святых из Киево-Печерской лавры договорились передать музеям Европы?
В конце июня 2023 года глава Службы внешней разведки РФ заявил о сенсационном соглашении между Украиной и ЮНЕСКО. Мы проверили, соответствуют ли действительности эти данные.
26 июня пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России распространила заявление директора ведомства Сергея Нарышкина. Он утверждал, что между украинскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе с территории Киево-Печерской лавры православных ценностей и передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом спасения от российских ракетных ударов. В первую очередь речь шла о мощах святых, покоящихся на территории монастырского комплекса. По словам Нарышкина, на тот момент уже была проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу и даже подготовлены автомобили с рефрижераторными установками.
Эту информацию распространили ведущие российские СМИ: „Первый канал», ТАСС, РИА „Новости“, „Известия», РБК, „Российская газета», Lenta.ru, „Газета.ru», RTVI и др. Своё возмущение среди прочих публично выразил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Публикация спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина на эту тему в Telegram на момент написания этого разбора набрала 1,7 млн просмотров, а суммарная аудитория новости на платформе, по данным сервиса TGStat, только 26 июня составила более 14 млн человек.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра — один из старейших христианских памятников на территории современной Украины. В пещерах монастыря покоятся нетленные мощи более чем 120 святых, среди которых, например, предполагаемый автор „Повести временных лет» Нестор Летописец и преподобный Илья Муромец, прототип знаменитого былинного героя. В Нижней лавре, где находятся эти пещеры, располагается действующий монастырь, а на территории Верхней лавры работает историко-культурный заповедник, подчиняющийся министерству культуры Украины.
В 1988 году, когда в лавре возобновились богослужения, часть её сооружений передали в ведение Московского патриархата Русской православной церкви. Постепенно территория, подконтрольная украинской части РПЦ (впоследствии переименованной в Украинскую православную церковь Московского патриархата), расширялась, а в 2013 году, при президенте Викторе Януковиче, правительство подписало акт передачи 79 зданий и сооружений лавры в безвозмездное пользование УПЦ.
С началом полномасштабной войны РФ против Украины ситуация вокруг религиозного комплекса обострилась. В декабре 2022 года власти не продлили УПЦ аренду Успенского собора и Трапезной церкви, а 5 января 2023 года министерство культуры Украины после инвентаризации имущества официально вернуло эти два здания в пользование государства. 10 марта руководство монастыря Нижней лавры было предупреждено о расторжении договора 2013 года, вследствие чего все священники УПЦ и братия должны были освободить территорию до 29 марта либо перейти под крыло поддерживаемой государством Православной церкви Украины (ПЦУ). Это решение вызвало резкое сопротивление монахов, и на момент написания этого разбора часть из них всё ещё находились на территории монастыря, несмотря на повторное предупреждение, на этот раз уже от руководства историко-культурного заповедника. Тем временем специализированная комиссия украинского минкульта 5 июня завершила свою работу и подписала соответствующий акт: 79 религиозных объектов десять лет спустя вернулись в распоряжение государства.
После того как через три недели российские СМИ распространили заявление Сергея Нарышкина, реакция украинской стороны последовала незамедлительно. В частности, министр культуры Украины Александр Ткаченко написал у себя в фейсбуке: „Единственная задача, которая стоит перед нами в связи с лаврой, — защитить её от „русского мира“ и окончательно убедиться, что все наши украинские святые реликвии на месте. Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А всё украденное Россией должно быть возвращено“.
В аналогичном ключе высказался и директор национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ Максим Остапенко: „Таких планов у заповедника не было и не будет. Украинские достопримечательности будут храниться в Украине, и наше государство сделает всё, чтобы эти достопримечательности были защищены, в том числе от российских агрессоров“.
Что касается ЮНЕСКО, то на официальном сайте организации „Проверено“ также не нашло никакой информации о готовящейся передаче или перевозке мощей из лавры. В начале 2023 года ЮНЕСКО посодействовало транспортировке в Киев специального сканера, подаренного правительством Австрии, который поможет оцифровать обширные архивы монастырского комплекса. Также организация заявляла о материальной поддержке реставрации лавры, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда же ведущие российские СМИ обратились в организацию за подтверждением информации от СВР, пресс-секретарь Тома Маллар ответил, что само ЮНЕСКО никакой эвакуацией не занимается, поэтому ответить на такой вопрос не может в принципе.
Есть ли у украинских властей или ЮНЕСКО повод скрывать истину? Во-первых, нет никакого смысла выступать с опровержением в ситуации, когда договорённость, если она была достигнута, всё равно будет реализована, и долго удержать всё в тайне будет сложно, учитывая множество вовлечённых лиц и стран. Разоблачение лжи, в свою очередь, чревато репутационными рисками. Во-вторых, сама мотивация что-либо утаивать в описанной Нарышкиным ситуации сомнительна, ведь сохранность реликвий — причина более чем уважительная для их передачи авторитетным организациям из третьих стран. Поэтому заявления обеих сторон якобы заключённого соглашения выглядят убедительно.
Важно отметить, что глава СВР РФ не представляет никаких доказательств договорённостей, достигнутых между Украиной и ЮНЕСКО. Нет в его заявлении и более-менее значимых подробностей, которые можно было хотя бы косвенно подтвердить. В частности, упомянутый Нарышкиным предстоятель УПЦ Онуфрий, якобы проинформированный о необходимости вывезти святыни из Украины, нигде открыто не реагировал на подобный ультиматум. При этом нельзя сказать, что он ведёт затворнический образ жизни — вопросы, связанные с противостоянием УПЦ и ПЦУ, регулярно становятся темой его комментариев для прессы или поводом для решений в рамках церковной юрисдикции. Было бы естественным ожидать от Онуфрия открытого заявления и в этот раз, если бы у него действительно были основания для беспокойства.
Таким образом, ни Украина, ни ЮНЕСКО не подтверждают информацию о передаче реликвий Киево-Печерской лавры в европейские музеи. В 2023 году это не первый случай, когда недостоверная информация относительно комплекса распространяется крупными российскими медиа. Так, в марте они сообщили, что кресты на Трапезной церкви якобы почернели после первых проведённых там богослужений ПЦУ.
Итог: Неправда