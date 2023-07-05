ПОДКАСТ | „Охота за вниманием“: с какими проблемами и дилеммами сталкиваются журналисты? В гостях Олеся Лагашина

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Кто на самом деле регулирует подачу и честность информации, как это работает?

„Мне кажется, если кто-то начинает регулировать и честность подачи информации, это не очень правильно. Потому что если ты приходишь в профессию, у тебя есть какие-то представления о том, что это за профессия и насколько ты в ней должен быть честен“, - считает Лагашина. Она ссылается на кодекс журналистской этики, который находится в общем доступе и, согласно которому, журналистика является саморегулирующейся отраслью. „Я считаю, что государство не должно диктовать журналистам ничего и никогда, даже если оно финансирует какие-то СМИ из госбюджета. Но я точно так же считаю, что частные собственники этого делать тоже не должны“.

Как в таком случае решить, что стоит показывать в СМИ?

„Это всегда вопрос колебаний: делаем это или не делаем. Бывают такие публикации, которые просто могут травмировать людей. Например, у нас в редакции был довольно большой спор о том, можем ли мы фотографировать людей, которые только что потеряли близких на похоронах собственного убитого ребенка. Репортер приходит на место и снимает, это часть репортажа. И, естественно, это все обсуждается, потому что не принято мертвых детей выставлять на первую полосу“, - комментирует Олеся.

В этом случае журналист всегда встает перед выбором: показать последствия или позаботиться о читателях, которым это будет тяжело. Однако, телеведущая считает, что можно и нужно делать „превентивные“ материалы, которые освещают общественную проблему, но без кликбейтных заголовков.

О подкасте

No Xaxa — это несерьезно-серьезный молодежный подкаст, в котором ведущие Виктория Муске и Виктория Скрынник пытаются разобраться в тонкостях жизни. В каждом выпуске девушки поднимают какую-то социальную проблему или ситуацию, спорят о разнице поколений и событиях в обществе, и вместе с приглашенным гостем выясняют, как быть и что делать, когда жизнь бросает тебе новый вызов.