В Нарве нашли арендаторов для ресторана и кафе в ратуше

„Мы очень рады сообщить, что в ближайшее время в Нарвской ратуше будет открыт ресторан, а жители и гости города смогут принять участие в интересных и вкусных мастер-классах, - говорит Ирина Смирнова, заместитель мэра. - В течение двух недель мы подпишем договоры с победителями аукциона и с нетерпением будем ждать открытия ресторана и ремесленной комнаты. Надеемся, что подготовка к открытию заведений пройдет гладко“

25 мая канцелярия городской администрации объявила о проведении аукционов. Их предметом была аренда помещения общественного питания общей площадью 461,20 м2 на цокольном этаже здания Нарвской ратуши и помещения общей площадью 53,4 м2 на первом этаже для использования под шоколадно-зефирную мастерскую, чайную комнату, ремесленную комнату и гранильную мастерскую.

Аренда помещения общей площадью 53,4 м² на первом этаже была продана по цене 80 евро в месяц участнику OÜ Narva Catering. В Нарве подвал здания ратуши общей площадью 461,20 м² был продан по цене 1100 евро в месяц компании MANN GRUPP OÜ. Поскольку на некоторые аукционы было подано только одно предложение, поданные заявки были признаны успешными.

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