ВИДЕО | Ника Марула прошла тест „Зеленый компас“ и открыла для себя много нового!
Певица Ника Марула серьезно относится к экологии и старается вносить свой вклад в сохранение нашей планеты.
„Но после того, как я прошла тест „Зеленый компас“, я поняла, что мне еще столькому нужно научиться! – делится Ника. – Например, в будущем, если у меня будет свой дом, я буду лучше использовать дождевую воду и поливать газон дождевой водой, это более полезно и экологично. А также знаю теперь, что не нужно отгонять пчел, потому что они полезны, особенно если я решу выращивать цветы“.
Смотрите в видео о том, что такое „Зеленый компас“, зачем проходить этот тест, а также узнайте, насколько вы осведомлены в теме экологии!
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