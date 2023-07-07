ВИДЕО | Ника Марула прошла тест „Зеленый компас“ и открыла для себя много нового!

„Но после того, как я прошла тест „Зеленый компас“, я поняла, что мне еще столькому нужно научиться! – делится Ника. – Например, в будущем, если у меня будет свой дом, я буду лучше использовать дождевую воду и поливать газон дождевой водой, это более полезно и экологично. А также знаю теперь, что не нужно отгонять пчел, потому что они полезны, особенно если я решу выращивать цветы“.