Касса здоровья может оплатить лечение ваших зубов. На основании каких критериев?

Люди, которые не могут самостоятельно или с помощью посторонней помощи следить за гигиеной полости рта, могут получить оплачиваемую Кассой здоровья стоматологическую помощь согласно решению семейного врача или врача-специалиста. К этой группе относятся, например, люди с глубокой умственной отсталостью, слабоумием, деменцией, расстройством аутистического спектра или другими психическими отклонениями. А также парализованные люди, люди без рук или имеющие заболевания, сопровождающиеся двигательными нарушениями рук (например, синдром Паркинсона, тяжелая хорея). Кроме того, за счет Кассы здоровья могут лечить зубы и люди с определенными онкологическими и гематологическими состояниями.

Право на лечение зубов за счет Кассы здоровья предоставляется пациенту его семейным врачом или врачом-специалистом, этим не занимается зубной врач. Касса здоровья установила определенные условия для получения такого права, которым должно соответствовать состояние здоровья пациента.

Кому и на каком основании можно назначать право на пожизненное лечение зубов?

„Врачи и пациенты часто не знают о возможности компенсации лечения зубов у взрослых. Из-за этого люди затягивают с началом лечения заболеваний полости рта и зубов и возникают осложнения с тяжелыми последствиями. Своевременное начало лечения особенно важно для тех пациентов, у которых отсутствие инфекции в полости рта важно с точки зрения лечения общего заболевания“, — сказала стоматолог и руководитель стоматологической услуги Кассы здоровья Марьо Синиярв.

Кроме того, Касса здоровья оплачивает ортодонтическое лечение взрослого в случае расщелины губы и неба, других врожденных аномалий челюстно-лицевой системы и редких заболеваний, если невозможно спланировать хирургическое лечение до наступления 19 лет у пациента, а также согласно решению врача, требуется отложить ортодонтическое лечение до окончания развития челюстно-лицевой системы.

Таким образом, если семейный врач пациента или врач-специалист считает необходимым предоставить человеку право на пожизненную стоматологическую помощь на основании этих критериев, врач вводит в открытой дигитальной медицинской карте пациента соответствующий статистический код пожизненной стоматологической помощи (9072) в счет за лечение, направляемом в Кассу здоровья. На основании этого Касса здоровья в будущем будет оплачивать человеку лечение зубов.

„Чем быстрее лечащий врач пациента направляет счет за лечение с данным статистическим кодом в Кассу здоровья, тем быстрее пациент получает право на лечение зубов за счет государства. Пациент может проверить, есть ли у него право на бесплатную стоматологическую помощь на государственном портале www.eesti.ee самостоятельно или с помощью близкого человека. Если он увидит, что на государственном портале подтверждено его право на бесплатное лечение зубов, то человек может обратиться к своему стоматологу и узнать, есть ли в выбранном медицинском учреждении договор с Кассой здоровья. Если это так, он сможет записаться на прием к зубному врачу“, — объяснила процесс доктор Синиярв.

Пациентов, которые не могут лечиться в обычном стоматологическом кабинете, следует направлять на стационарное стоматологическое лечение в стоматологическую клинику Клиники Тартуского Университета или в стоматологическую клинику Ляэне-Таллиннской Центральной больницы.

О чем следует помнить пациенту перед записью на прием?