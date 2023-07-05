МНЕНИЕ | Министерство „правды“ для СМИ: Партия реформ свернула на российский путь?

Основными направлениями деятельности TTJA являются надзор за безопасностью, регулирование рынка и контроль за соблюдением юридических обязательств в сфере товаров, услуг, электронных коммуникаций, частотного управления и медиауслуг, железнодорожного транспорта, работ с особыми требованиями к компетентности и безопасности оборудования и продукции, а также зданий, инфраструктуры и энергоэффективности и прав потребителей.

Для чего я все это перечислил. Расскажу вам о том, как подобные вещи происходили в России. 7 февраля 2014 года в своей московской квартире застрелился из наградного пистолета контр-адмирал Вячеслав Апанасенко. У адмирала был рак последней стадии и ему все время нужно было обезболивающее. В России официально очень сложно получить наркотики даже такому человеку в таком положении. Говорят, что бедняге вовремя не привезли морфий и он застрелился.