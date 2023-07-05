МНЕНИЕ | Министерство „правды“ для СМИ: Партия реформ свернула на российский путь?
Департамент по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии хочет изменить местный закон о медиа-услугах, добавив в него требование о контроле „правдивости“ и „сбалансированности“ новостных программ. Конечно, никто не назовет это цензурой официально, но фактически – это первый шаг по российскому пути затыкания рта прессе, пишет журналист Сергей Ковальченко.
Основными направлениями деятельности TTJA являются надзор за безопасностью, регулирование рынка и контроль за соблюдением юридических обязательств в сфере товаров, услуг, электронных коммуникаций, частотного управления и медиауслуг, железнодорожного транспорта, работ с особыми требованиями к компетентности и безопасности оборудования и продукции, а также зданий, инфраструктуры и энергоэффективности и прав потребителей.