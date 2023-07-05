МНЕНИЕ | Пригожинский путч: два дня, которые не потрясли мир

Больше всего поразила мимикрия Путина. Менее чем за сутки он умудрился переставить запятую в классическом примере амфиболии - „казнить нельзя помиловать“. Вначале Владимир Владимирович разразился праведным гневом в адрес главаря мятежников, по привычке „забыв“ его имя. Одно это указывало на крайнюю степень ненависти и презрения, которым он воспылал к вчерашнему соратнику. Неблагодарному вассалу за предательство и „нож в спину“ были обещаны не только небесные, но и вполне себе земные кары. В поисках исторических параллелей президент России в очередной раз прошелся по нелюбимому Ленину с его октябрьским переворотом.