Мнение
05.07.2023, 16:00

МНЕНИЕ | Пригожинский путч: два дня, которые не потрясли мир

 
Алексей Шлендухов
колумнист, учитель школы Колкья
Флаг с изображением президента России Владимира Путина на площади перед Кремлем
Флаг с изображением президента России Владимира Путина на площади перед Кремлем
ФОТО: SERGEI ILNITSKY | EPA/Scanpix

Пишущая братия уже вдоль и поперек прошлась по загадочному пригожинскому путчу. Решил и я внести свои пять копеек в копилку интерпретаций двух странных дней, которые так и не потрясли мир, пишет колумнист Алексей Шлендухов.

Больше всего поразила мимикрия Путина. Менее чем за сутки он умудрился переставить запятую в классическом примере амфиболии - „казнить нельзя помиловать“. Вначале Владимир Владимирович разразился праведным гневом в адрес главаря мятежников, по привычке „забыв“ его имя. Одно это указывало на крайнюю степень ненависти и презрения, которым он воспылал к вчерашнему соратнику. Неблагодарному вассалу за предательство и „нож в спину“ были обещаны не только небесные, но и вполне себе земные кары. В поисках исторических параллелей президент России в очередной раз прошелся по нелюбимому Ленину с его октябрьским переворотом.

Но буквально несколько часов спустя все переменилось. Путин неожиданно отыграл назад и устами Лукашенко сделал Пригожину предложение, от которого тот не смог отказаться. Перефразируя ироничную фразу из к/ф „12 стульев“, посыл из Кремля звучал так: „Остановись. Я все прощу“.

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