Кылварту удалось сократить расходы на обслуживание школ на несколько миллионов евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в июне одержал значительную победу. В результате более чем двухлетних переговоров обслуживание десяти школьных зданий стало для Таллинна на 11 процентов дешевле. Это позволит городу сэкономить более миллиона евро только в этом году.

„Это большие деньги“, — сказал изданию Eesti Ekspress городской секретарь Таллинна Прийт Лелло. Именно он возглавлял переговоры об изменении договоров аренды школ.

Согласно договорам, подписанным при мэре Юри Ратасе, с 2006 года город на 30 лет передал десять школьных зданий частным компаниям и стал ежемесячно выплачивать арендную плату за ремонт, эксплуатацию и обслуживание зданий.

Арендная плата увеличивается каждый год в соответствии с индексом потребительских цен. Для предпринимателей содержание школьных зданий оказалось очень выгодным.

В период с 2008 по 2020 год за обслуживание пяти школ город заплатил компании Урмаса Сыырумаа Vivatex Holding более 53 миллионов евро.