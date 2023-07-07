Эстонский Экспресс
07.07.2023, 07:56

Кылварту удалось сократить расходы на обслуживание школ на несколько миллионов евро

 (20)
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа вместе с мэром Михаилом Кылвартом в таллиннской Ратуше в мае 2022 года после получения первым знака отличия за заслуги перед городом. Несколькими месяцами ранее Сыырумаа согласился сделать городу скидку в размере 8,5 миллионов евро на обслуживание школ.
УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ: Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа вместе с мэром Михаилом Кылвартом в таллиннской Ратуше в мае 2022 года после получения первым знака отличия за заслуги перед городом. Несколькими месяцами ранее Сыырумаа согласился сделать городу скидку в размере 8,5 миллионов евро на обслуживание школ.
ФОТО: Erki Pärnaku/Õhtuleht

Прижатые к стенке Урмас Сыырумаа и другие предприниматели смирились со снижением своих доходов. Город сэкономит в общей сложности от 16 до 37 миллионов евро.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в июне одержал значительную победу. В результате более чем двухлетних переговоров обслуживание десяти школьных зданий стало для Таллинна на 11 процентов дешевле. Это позволит городу сэкономить более миллиона евро только в этом году.

„Это большие деньги“, — сказал изданию Eesti Ekspress городской секретарь Таллинна Прийт Лелло. Именно он возглавлял переговоры об изменении договоров аренды школ.

Согласно договорам, подписанным при мэре Юри Ратасе, с 2006 года город на 30 лет передал десять школьных зданий частным компаниям и стал ежемесячно выплачивать арендную плату за ремонт, эксплуатацию и обслуживание зданий.

Арендная плата увеличивается каждый год в соответствии с индексом потребительских цен. Для предпринимателей содержание школьных зданий оказалось очень выгодным.

В период с 2008 по 2020 год за обслуживание пяти школ город заплатил компании Урмаса Сыырумаа Vivatex Holding более 53 миллионов евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (20)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии