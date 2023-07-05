ОТ РЕДАКЦИИ | Журналист, помни: Большой Брат не дремлет!(8)
„Министерство правды“ не нужно Эстонии; пусть журналисты сами проверяют работу сотрудников своего „цеха“, а чиновники - своего, и больше трудятся на благо всего общества, не выдавая словесную шелуху за реальные дела.
В законодательство Эстонии планируется внести изменения, обязывающие поставщиков медиа-услуг публиковать „беспристрастные и правдивые мнения“ в своих новостных программах. Как пояснила глава службы по вопросам информационного общества департамента Хелен Рохтла, „проверки на непредвзятость“ будут касаться „предпринимателей, которые действуют под видом медиа“. 2 июля Министерство культуры направило в более сорока различных организаций и учреждений законопроект об изменениях в правилах поставки медиа-услуг. Пока что это только законопроект, но сама инициатива вызывает тревогу.
В Средневековье у различных ремесленников обязательно имелись своих „цунфты“ - цеховые организации. Чтобы попасть в такую организацию, человек должен был сдать экзамен, чтобы подтверждал его квалификацию и профессиональные навыки. Далее цех, который представлял собой маленькое государство в государстве, сам регулировал работу своих членов и следил за тем, чтобы их деятельность отвечала необходимым профессиональным требованиям. Если же кто-то из работников такого цеха нарушал правила, собирался специальный суд, членами которого были цеховые старшины, наделенные исполнительной и судебной властью, который решал, как быть дальше. В этом отношении работа журналистов не сильно отличается от труда средневековых ремесленников: у нас так же существует ряд требований, которым должна отвечать работа журналиста и медиа организации в целом, есть свой „суд чести“ в виде Совета по прессе, который должен в случае необходимости проверить и проанализировать работу журналистов на предмет соблюдения требований и журналистской этики.
Поэтому возникает вопрос, зачем же понадобилось установить дополнительный контроль чиновников над работниками СМИ, ведь каждая профессиональная организация должна сама оценивать работу своих членов: врачи контролируют работу врачей, писатели проверяют коллег-писателей и так далее. Кроме того, такая инициатива выглядит очень не красиво: чиновника в Российской империи, который оценивал, что годится для печати, а что нет - называли цензором. В Советском Союзе такие контролирующие функции выполнял Главлит, который надзирал за всем, что выходит из-под типографского станка.
В 21 веке следует избегать аналогий с недавней историей, иначе история обречена на повторение. Журналистика может процветать лишь там, где есть свобода слова и печати, свобода творчества, и минимальное регулирование со стороны государства; именно это стало одним из главных уроков беспокойного 20 века. И кажется, что наши чиновники эти уроки не усвоили, раз в их головах до сих пор рождаются планы по регулированию работы журналистов и производимого ими контента. Каждая сфера должна сама проверять своих работников, иначе мы все рискуем оказаться героями произведения Джоржда Оруэлла „1984“, где главными заповедями были:
Война - это мир,
Свобода - это рабство,
Незнание - это сила.