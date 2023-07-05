Внук президента Эстонии дебютировал в высшей лиге ЧЭ по футболу

До конца мая 2023 года цвета тартусцев защищал сын бывшего командующего Силами обороны, генерал-майора в отставке Антса Лаанеотса Доминик Лаанеотс (22), который на лето отправился продавать книги в США, пишет Rus.err.ee.

Теперь шанс проявить себя в главной команде клуба дали 16-летнему Маттису Карису. В дебютной игре он вышел на замену в гостевой встрече „Таммеки“ с „Флорой“, завершившейся поражением тартусцев со счетом 0:3.

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